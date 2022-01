Pražské tituly dostaly nové cílové ceny a doporučení, dnešní futures směřují do zeleného

, a dostaly nové cílové ceny a doporučení. Americký prezident Joe Biden si myslí, že Vladimir Putin nechce plnohodnotnou válku, ale že „zasáhne“ proti Ukrajině. Americká ministryně financí Janet Yellenová uvedla, že je přesvědčena, že omikron nenaruší oživení ekonomiky USA a Unilever uvedl, že nezvýší svou nabídku 50 miliard liber za divizi spotřebních produktů .

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +0,4 %, FTSE 100 +0,6 % a DAX +0,3 %. Nasdaq Composite včera zavřel o 1,2 % níže, čímž vstoupil do korekce

Renaissance začal pokrývat s doporučením ‚Hold‘ a cílovou cenou 900 Kč a zvyšuje cílovou cenu na 750 Kč z 605 Kč, doporučení ‚neutral‘.



JPMorgan zvyšuje na cílovou cenu na 51 EUR z 48,00 EUR, doporučení ponechává ‚overweight‘ a zvyšuje cílovou cenu na 49 EUR z 35 EUR, doporučení snižuje z "kupovat" na držet".



Autonomous Research potvrzuje na doporučení Outperform, zvyšuje cílovou cenu na 1085,86 Kč.



Unilever uvedl, že nezvýší svou nabídku 50 miliard liber za divizi spotřebních produktů , což zničilo vyhlídky na dohodu. Rozhodnutí opustit jednání přichází po propadu cen akcií Unileveru, když investoři zpochybnili důvod této transakce, která by do sortimentu značek potravin, výrobků pro osobní péči a úklid přidala značky jako Advil proti bolestem a zubní pastu Sensodyne.



Americký prezident Joe Biden řekl, že si myslí, že Vladimir Putin nechce plnohodnotnou válku, ale „zasáhne“ proti Ukrajině poté, co na její hranici nashromáždil 100 000 vojáků. Zatímco prezident řekl, že USA a jejich evropští spojenci jsou jednotní v tom, že zajistí, aby Rusko případně čelilo „vážným ekonomickým důsledkům“, Biden přiznal to, co jeho hlavní spolupracovníci dosud řekli pouze v soukromí - že spojenci NATO jsou rozděleni v tom, co dělat, pokud Rusko zasáhne proti Ukrajině, ale nepůjde o invazi.



Americká ministryně financí Janet Yellenová uvedla, že je přesvědčena, že omikron nenaruší oživení ekonomiky USA. Yellenová připsala zabránění závažnějšímu dopadu této varianty vysoké míře proočkovanosti v USA a mimořádné výdaje měst a států díky americkému záchrannému plánu Bidenovy administrativy. Vedle toho Biden řekl, že úkolem Fedu je udržet na uzdě nejrychlejší tempo inflace za několik desetiletí, a podpořil plány centrální banky omezit měnové stimuly.



Denní počet nakažených Covidem ve Francii druhý den po sobě přesáhl 430 000, což vedlo vládu k prodloužení práce na dálku, aby se zabránilo šíření tohoto viru v zemi. Hongkong plánuje od pondělí zastavit osobní výuku na středních školách a Čína zvyšuje svůj režim testování poté, co spojila nejméně dva případy nákazy omikronem na opačných koncích země s mezinárodními balíky.



Všechny oči se budou upírat na počet předplatitelů, až oznámí své zisky. Jeho akcie se letos zatím potýkají s problémy. Eurozóna dnes ohlásí údaje o inflaci a USA data o nových žádostech o podporu v nezaměstnanosti, prodeje domů spolu a týdenní zprávu o zásobách ropy od EIA.