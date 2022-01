Rozbřesk: Česká koruna jako protiinflační faktor. Vydrží silná nehledě na akciové výprodeje?

Česká koruna se včera opět probojovala pod 24,30 EUR/CZK, nehledě na padající akcie (Nasdaq vstoupil oficiálně do korekce) a rostoucí globální výnosy se pokouší rozšířit své novoroční zisky. A v tuto chvíli se již pohybuje na silnějších úrovních než ukazuje poslední prognóza ČNB (24,40 EUR/CZK) a pokud se nálada neotočí, může začít pomalu hrát roli “proti-inflačního” faktoru.



Co tedy může koruna dělat v nejbližších týdnech před únorovým zasedáním ČNB? V následujících čtrnácti dnech nečekáme z domácí scény prakticky žádná významnější čísla a z globálních událostí bude pro korunu stejně jako pro ostatní středoevropské trhy klíčové zasedání Fedu. Strach z vyšších amerických sazeb totiž může odrazovat globální hráče od rizikovějších nebo méně likvidních lokalit, ke kterým se řadí i česká “kotlina”.

Zatím se sice tyto obavy na českém trhu příliš neprojevovaly, ale co není, může být… Nálada na globálních trzích může být pro korunu časem čím dál víc důležitá, vzhledem k horší vnější bilanci a rychlému přílivu krátkodobého zahraničního kapitálu v posledních měsících uplynulého roku. Nestabilita zahraničního “horkého” kapitálu může být v budoucnu zdrojem výraznější volatility (viz graf níže).





Vývoj kurzu české koruny k euru za poslední rok do 19. ledna:



Do budoucna je na druhou stranu bezesporu pozitivní zprávou, že úroveň zajištění exportérů na konci roku poměrně překvapivě poklesla (i když jen mírně …viz graf). To může koruně vzhledem k rozšiřujícímu se úrokovému diferenciálu (atraktivity zajištění) časem hrát do karet - zvlášť ve chvíli, kdy v českém průmyslu výrazněji poleví napětí v subdodavatelských řetězcích a exportéři dostanou chuť na “agresivnější” zajištění.





*** TRHY ***



Koruna

Česká koruna se pokouší rozšířit své novoroční zisky a včera znovu proplula zpět pod 24,30 EUR/CZK (viz úvodník). Kalendář domácích událostí je prakticky prázdný a pro korunu bude stěžejní, zda ji nezačne výrazněji ohrožovat nervozita na globálních trzích (korekce na Nasdaq). Pokud zůstane odolná, může se pokusit časem podívat k další silné technické metě na 24,10 EUR/CZK.



Zahraniční forex

Na eurodolarovém trhu nic nového - trh začal stříhat metr před zasedáním Fedu příští středu. Dnes přijdou na pořad jedny z posledních důležitějších dat před zasedáním americké centrální banky - týdenní data z trhu práce a podnikatelská nálada od Philly Fedu.



V regionu stojí dnes po ránu za pozornost jednání maďarské centrální banky o jednotýdenní depozitní sazbě. Vzhledem k tomu, že je forint silný a MNB má řádné měnové zasedání příští úterý, tak se změna sazeb neočekává.