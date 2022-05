Akcie se snaží stabilizovat, zatímco euro sbírá zisky

Evropské akciové trhy nepředvádějí tak divoké pohyby jako ty americké, ale během dneška přece jen doháněly ztráty Wall Street. Klíčové indexy padají o až o 2,3 pct v případě nizozemského AEXu. S Amerikou to během dne také vypadalo bledě, soudě podle průběžné indikace futures, ale začátek obchodování tak špatný není. Nasdaq se dokonce lehce zvedá.



Zprávy z americké ekonomiky dnes příliš nepotěšily. Ukázaly prudké zabrzdění průmyslové aktivity ve filadelfské oblasti i mírně horší žádosti o dávky v nezaměstnanosti. S postojem Fedu to nehne a indikace slabšího růstu teď nejsou pro akcie dobré.



Dluhopisové výnosy pokračují směrem dolů, a to poměrně výrazně. 10Y splatnost v USA i Německu je níž asi o 8 bazických bodů. Dluhopisy indikují pokles inflačních očekávání, ovšem to je podle nás zkresleno přesunem peněz z akcií. Roli tak hraje spíše rozdíl v rizikovosti než inflace.



Eurodolar zvládl včerejší výprodeje akcií, respektive dolar z nich už nedokázal příliš těžit. Dnes kurz obrací vzhůru na 1,0580. I to je určitá indikace, že role strachu z Fedu ustupuje do pozadí. Zároveň prostor k přitvrzování protiinflačního postoje je nyní podle nás spíše na straně ECB.



Pro korunu je dnešek mírně negativní. Domácí měna se obchoduje k euru na 24,70. Směrem dolů je pro kurz omezením nálada na hlavních trzích, která nyní nepřeje riziku. V opačném směru pak koruně brání obavy z dalšího zásahu ČNB.





Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 17:18 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.6975 0.1879 24.7306 24.6142 CZK/USD 23.3425 -0.9105 23.5710 23.3255 HUF/EUR 385.4476 0.3200 387.3200 382.8963 PLN/EUR 4.6518 0.1450 4.6592 4.6360

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.1053 0.5352 7.1152 7.0617 JPY/EUR 134.8555 0.4619 135.4450 133.9220 JPY/USD 127.4480 -0.6587 128.6710 127.0250

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8470 -0.0342 0.8496 0.8449 CHF/EUR 1.0300 -0.3869 1.0363 1.0231 NOK/EUR 10.2835 0.7921 10.3835 10.2645 SEK/EUR 10.4954 -0.1943 10.5202 10.4801 USD/EUR 1.0581 1.1243 1.0594 1.0463

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4168 -1.2911 1.4380 1.4148 CAD/USD 1.2815 -0.5419 1.2858 1.2785