V USA se obchodovalo smíšeně

Americké akcie se v plytkém obchodování pohybovaly mezi mírnými zisky a ztrátami, jelikož smíšené ekonomické údaje nedokázaly vyvolat jasný sentiment. Index S&P 500 se obchodoval s nárůstem těsně nad závěrem předešlého dne, přičemž objemy se držely přibližně 20 % pod 30denním průměrem.

Dvouleté výnosy státních dluhopisů, které jsou nejcitlivější na změny úrokových sazeb, se vzdálily od minim seance poté, co prezident Fedu v Saint Louis James Bullard řekl deníku Wall Street Journal, že podporuje další zvýšení sazeb o 75 bazických bodů na zasedání příští měsíc.



Známky posílení poptávky po práci přinesly týdenní údaje o počtu žádostí o podporu v nezaměstnanosti v USA, které poprvé po třech týdnech klesly, zatímco ukazatel výrobní aktivity v oblasti Filadelfie v srpnu poprvé po třech měsících nečekaně vzrostl, i když výhled zůstal slabý. Mezitím prodej existujících domů klesal šestý měsíc v řadě, což je nejnovější ukazatel rychlého poklesu trhu s bydlením.



Z podnikových zpráv společnost Systems vzrostla poté, co vydala optimistickou prognózu čtvrtletních tržeb, protože se zmírnil nedostatek dodávek čipů a společnost je schopna tak plnit více objednávek. Společnost se propadla poté, co společnost RC Ventures Ryana Cohena uvedla, že by mohla prodat až 7,78 milionu akcií tohoto maloobchodního prodejce.



Wall Street závěr: Dow Jones +0,06 %; S&p +0,2 %; Nasdaq +0,2 %