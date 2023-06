Investoři k americkému trhu opatrní, preferují růstové tituly. Evropa stále levnější

Investoři jsou ve vztahu k americkému akciovému trhu stále opatrní, tématem pro druhou polovinu roku bude pravděpodobnost recese. Zájem je především o růstové tituly a to se odráží v tom, jak si vedou akcie některých velkých technologických firem. Pro Yahoo Finance to uvedl Neil Shah z Group, podle kterého je nyní pro investory důležitá i likvidita na daném titulu. I to je důvod preferencí velkých firem.



Expert připomněl, že americké akcie nyní zaostávají za evropskými. Významnou roli podle něj hraje to, jak byla nastavena očekávání ohledně dalšího vývoje v ekonomice. Zatímco v USA panují obavy ze zpomalení, v Evropě je vývoj lepší, než se předpokládalo. Konkrétně polevují obavy z nedostatku energií a evropské hospodářství je o něco odolnější, než se čekalo.



Shah se domnívá, že cyklus zvedání sazeb se v USA blíží svému konci, zatímco v Evropě existuje „ještě určitý prostor pro další utahování“. Evropské firmy jsou na tom také relativně dobře, co se týče jejich ziskovosti, a vše ve výsledku přináší letošní lepší výkony evropských trhů. Podobné je to s asijskými trhy a expert poukázal zejména na japonské akcie. I ty si letos připisují zisky, zčásti proto, že jsou sázkou na oživení v čínské ekonomice. Japonsko i Evropa se podle experta také stále obchodují s nižšími valuacemi než americké akcie.



K valuacím amerických trhů Shah řekl, že jejich poměry cen a zisků se pohybují až u osmnácti, prostředí přitom směřuje k nulovému ekonomickému růstu. Na to, aby americký trh začal být opět zajímavý, by se pak podle experta musely v současném kontextu pohybovat spíše u dvanácti. Americký trh je přitom „hodně dynamický“ a mnoho lidí se stále domnívá, že recese nepřijde a ekonomika nakonec pozitivně překvapí.



Shah se přitom domnívá, že na americkém trhu jsou velmi dobré akcie, ale podle něj bude možná příležitost koupit je ve druhé polovině roku levněji než nyní. Pokud by americká ekonomika zamířila do recese, jako první pak zamíří nahoru cyklické tituly v očekávání jejího konce a přicházejícího oživení. Celkově ale v současnosti trhy nemají jasný směr.



Následující graf ukazuje vývoj relativních valuací malých a velkých firem, hodnotových a růstových titulů a trhů v USA a ve světě. Po roce 2009 rostly valuace amerických akcií relativně ke zbytku světa. Spolu s tím zlevňovaly akcie menších firem relativně k akciím velkých a hodnota ve srovnání s růstovými tituly:





Zdroj: Twitter



Po roce 2021 nastal určitý obrat v relativních valuacích amerického trhu, v dlouhodobějším kontextu se ale americké trhy obchodují se stále vysokými násobky. To samé platí o hodnotových akciích a akciích malých společností.

Zdroj: Yahoo Finance