Víkendář: Co fungovalo v Číně, nemusí fungovat v Indii

Politické tenze mezi Pekingem a Západem mohou vést některé investory a firmy k tomu, že se namísto Číny zaměří na Indii. Přispívat k tomu podle Yahoo Finance mohou i obavy z dalšího ekonomického vývoje v první ze jmenovaných zemí. Má ale Indie skutečně potenciál vyrovnat se čínskému hospodářství?



Profesor Harvard Business School Willy Shih na Yahoo Finance uvedl, že i během obchodní války za vlády prezidenta Trumpa se hodně amerických firem drželo ve vztahu k Číně své předchozí strategie. Posun nastal až poté, co čínská vláda uzavřela Šanghaj. V té chvíli si řada společností ze Západu řekla, že musí diverzifikovat své dodavatelské řetězce. A zejména ty, které se do větší míry spoléhají na lidskou práci.



Podle experta je takovým řetězcem i výroba iPhonů. Právě totiž nyní hovoří o významných investicích v Indii. Podle profesora to zapadá do onoho širšího obratu firemního sektoru ze Západu směrem od Číny k jiným zemím. Alternativou podle něj může být Vietnam, ale „ten už se docela začíná naplňovat“. Indie pak má mnohem větší populaci a řada firem tak nyní namísto Číny hledí směrem k ní.



Na Yahoo uvedli, že u Indie byla pro firmy typu vždy problémem infrastruktura, která je mnohem více roztříštěná než v Číně. Shih k tomu řekl, že Čína provedla velké investice do této oblasti a zejména do infrastruktury zaměřené na exportní odvětví. Indie se tímto směrem vydává až nyní. Dělá pokroky, ale ani zdaleka ještě nepokročila tak jako Čína. Podle profesora pak může být problémem i byrokracie. „Je to země, kde se těžko dělají věci, pracují na tom, ale stále je to překážka.“



Problém expert vidí i v tom, že Indie se sice může zdát atraktivní jako výrobní centrum, nicméně řada vstupů musí být stále dovážena ze zahraničí včetně Číny. To sebou pak může přinášet logistické problémy. „Lze je překonat, ale není to procházka parkem,“ dodal Shih. Kultura a smýšlení lidí je v Indii také rozdílná a expert to demonstroval na ochotě přesouvat se za prací. V Číně podle něj bylo jednoduché přesunout velký počet lidí ze vzdálených provincií do velkých měst, kde byla velká poptávka po práci. Mentalita Číňanů byla nastavena tak, že se domů podívají jednou za rok. V Indii budetakový systém podle experta fungovat jen těžko.



Yahoo doplnilo, že podle Mezinárodního měnového fondu by letos mělo americké hospodářství růst o 1,8 %, zatímco čínský produkt o 5,2 % a indický o 5,9 %.



Zdroj: Yahoo Finance