Víkendář: Firmy chtějí diverzifikovat, mohou jít cestou, kterou již roky sleduje Samsung a nyní se přidává Apple

Profesor Harvard Business School Willy Shih se domnívá, že Indie má potenciál pro zahraniční firmy, což ukazují také investice Applu. Podle experta se ale nedá předpokládat, že vše, co fungovalo v Číně, bude fungovat v Indii – viz první část rozhovoru zde. K čemu by tak ve výsledku mohlo dojít?



Profesor se domnívá, že v indické kultuře nebude přijatelný velký přesun lidí za prací tak, jako tomu je v Číně. Zmínil v této souvislosti i výrobní problémy Applu v Číně, které vedly k tomu, že tato firma potřebovala během krátké doby přesunout velký počet lidí do svých výrobních kapacit. „V Číně takovéto věci dělat můžete, v Indii je to mnohem těžší.“



Na Yahoo Finance uvedli, že řada firem ze Západu se nyní kloní k větší diverzifikaci a přesunu z Číny kvůli obavám z dalšího politického vývoje v této zemi. Včetně toho, že bude pokračovat zpřísňování regulace některýchsektorů, cenzury sociálních sítí a podobně. Jaká je na této rovině situace v Indii? Shih na tuto otázku odpověděl, že hodně firem se snaží diverzifikovat rizika a nechce být příliš vystaveno jen jednomu z nich. To znamená, že se chtějí částečně přesunout z Číny jinam.



Rovněž Indie ale přináší politická rizika a expert v této souvislosti zmínil to, že tato země „stále kupuje hodně ropy z Ruska“. Země tak má své výhody i nevýhody a podle profesora nedojde k druhému extrému, kdy by se velké společnosti z Číny úplně stáhly. Pro ni mimo jiné stále hovoří velká pracovní síla, lepší logistické a dodavatelské řetězce či logistika. To jsou výhody, „které lze těžko překonat.“ Společnosti ze Západu tedy na jednu stranu chtějí „trochu diverzifikovat“ a z toho může těžit Indie. K nějaké výrazné změně ale podle něj v dohledné době nedojde.



Podobnému tématu se věnuje i WSJ. Tam porovnávají strategii Applu a Samsungu. U něj došlo k postupnému přesunu výrobních kapacit z Číny do jižní Asie včetně Vietnamu. Jeho výhodou je levnější práce a „určitá izolace od geopolitických tenzí“. Následující graf ukazuje vývoj počtu čínských zaměstnanců Samsungu:





Zdroj: Youtube, WSJ



K Applu WSJ říká, že již také nechce mít výrobu tolik koncentrovanou v Číně, firma má výrobní kapacity i ve Vietnamu a zde sídlí také řada jeho významných dodavatelů. Samsung expanduje své kapacity v Indii, kde má také na rozdíl od Applu výrazný podíl na prodaných chytrých telefonech:





Zdroj: Youtube, WSJ



Vedení Applu tedy neuvažuje jen o přesunu výroby do Indie, ale také o tom, že tu chce získat větší tržní podíl. Podle jednoho zdroje WSJ by pak firma chtěla v Indii vyrábět 40 – 45 % iPhonů. Nyní to jsou pouze jednotky procent.





Zdroj: Yahoo Finance, WSJ