Wall Street nedokázala zopakovat předchozí růst; Rivian -23 %; Mirati +45 %

Americké akciové trhy nedokázaly navázat na včerejší pozitivní seanci a hned v úvodu prudce klesaly. V druhé polovině obchodování ovšem akcie nalezly půdu pod nohama většinu z těchto úvodních ztrát dokázaly umazat. Index Dow Jones zavřel de facto beze změny, zatímco S&P 500 odepsal 0,13 % a Nasdaq 100 ztratil 0,36 %. Rozhodující pro tento týden ale zřejmě stejně budou až zítřejší makrodata, kde investoři již netrpělivě vyčkávají na oficiální statistiky z trhu práce. Asi nemusím připomínat, že investoři by rádi viděli slabší čísla, která by mohla trochu umírnit Fed v jeho ostré restriktivní měnové politice.



Hvězdou dne se staly akcie společnosti Mirati, které skokově posílily o více než 45 % poté, co společnost oznámil, že zvažuje akvizici tohoto výrobce léků proti rakovině. Na druhé straně spektra stály akcie výrobce elektromobilů Rivian, který oznámil plán na vydání konvertibilních dluhopisů v objemu 1,5 mld. USD. Tato zpráva poslala tento titul o 23 % níže.