Sedmičky výjimečných akcií jsou dvě. Co může říkat jejich kombinovaný příběh?

Americká akciová sedmička výjimečných si podle některých názorů názoru vede tak dobře do značné míry díky příběhům točícím se kolem nových technologií a umělé inteligence. Existuje i sedmička evropská, která si navíc vede hodně podobně. Ale spojit jí s umělou inteligencí je mnohem těžší.



Oněch „Magnificent seven“ zmiňovaných v níže uvedeném grafu je odkazem na film u nás známý jako Sedm statečných. Jde o hodně volný překlad a u akcií velkých technologických firem nedává moc smysl. Dejme tedy tomu, že jde spíše o sedmičku výjimečných (o „velkolepých“ bych také radši nemluvil). Následující graf pak ukazuje, že i v Evropě se dá najít podobná skupina – podobná tím, že jde, řekněme, o výrazné a velké firmy, jejichž akcie si vedou po řadu let hodně podobně, jako jejich americké protějšky.







Zdroj: X



V grafu si všimneme, že evropská sedmička má svou celkovou kapitalizací řádově nižší měřítko, než ta americká. Mně pak obrázek zaujal zejména z důvodu zmíněného v samotném úvodu. U firem jako , Google, , NVIDIA a podobně je lehké najít vazbu na příběhy točící se kolem umělé inteligence. Tedy příběhy, kterým je připisována nemalá část letošní rally na těchto akciích. V případě evropských firem od LVHM přes po Ferrari je AI stopu dost těžké najít, zde hovoříme téměř výhradně o trzích se zbožím, luxusem a prémiovostí.



Jedno z vysvětlení uvedeného obrázku by mohlo říkat, že investorům již delší dobu nejde ani tak o AI, ale o společnosti se silnou pozicí na trhu, silnou rozvahou, odolnými maržemi a podobně. A jsou ochotni za takovou kombinaci platit – viz druhý graf s valuacemi amerických výjimečných a zbytku trhu:





Zdroj: X



V prvním obrázku si ale přece jen můžeme všimnout, že v letošním roce už se od určitého bodu cesty obou sedmiček začínají rozcházet. Příčin samozřejmě může být opět celá řada, ale můžeme do nich možná dát i AI, která „brání“ americké sedmičce v korekci, kterou prochází ta evropská. S tím, že v takové tezi je umělá inteligence stále brána jako něco, co velkým a starším společnostem jako skupině prospěje – nebude to tedy síla, která (stejně jako v minulosti) spíše překope zaběhnuté pořádky a vyzdvihne firmy nové. To už je ale zase téma samo o sobě.