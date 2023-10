Fisher: Trhy nyní dělají práci za Fed, ten by měl vyčkávat, výnosy desetiletých dluhopisů mohou jít k 6 %

Bývalý prezident Fedu v Dallasu Richard Fisher se domnívá, že i přes poslední čísla týkající se inflace v USA by centrální banka měla nyní vyčkávat a sazby by nahoru jít neměly. Za jeden z hlavních důvodů ekonom považuje růst výnosů dlouhodobějších vládních dluhopisů s tím, že podle některých modelů zvýšení výnosů desetiletých obligací o 20 bazických bodů odpovídá zvýšení sazeb centrální banky o 25 bazických bodů.



Ekonom připomněl, že před několika měsíci se výnosy desetiletých vládních dluhopisů pohybovaly více než jeden procentní bod pod jejich současnou úrovní. Z toho pohledu tedy v americké ekonomice došlo k výraznému utažení finančních podmínek a „trhy tak dělají práci za Fed“. K tomu Fisher připomněl, že po útoku na Izrael tyto výnosy krátkodobě klesly, jak se investoři obraceli k dolaru jako k bezpečnému přístavu. Tento vývoj ale trval jen krátce a výnosy se opět vydaly vzhůru, což podle ekonoma ukazuje na jejich celkový rostoucí trend.



Fisher nebyl podle svých slov překvapen posledními čísly, kdy inflace na úrovni spotřebitelských i výrobních cen překvapila svou výší. Podle ekonoma se ale inflace bude celkově dál pohybovat „správným směrem“ a jak bylo uvedeno, Fed by momentálně neměl sazby dál zvyšovat, protože finanční podmínky se utahují i bez toho. Důležité je i to, že centrální banka dál snižuje svou rozvahu a probíhá tak kvantitativní utahování. V neposlední řadě by pak ekonom radil pokračovat v relativně jestřábích signálech pro vývoj politiky v příštím roce a jasné rétorice týkající se dosažení cíle ve výši 2 %.



Na dotaz týkající se vztahu mezi růstem výnosů dluhopisů a vládními dluhy ekonom uvedl, že ten tu podle něj určitě existuje. Podle svých slov nesouhlasí s názory, podle kterých by se výnosy desetiletých dluhopisů mohly dostat až k 7 %, ale 6 % už nevylučuje. S tím souvisí i úvahy o vývoji tvaru výnosové křivky. Podle Fishera je totiž více možných scénářů. Pokud by se například Fed v příštím roce rozhodl sazby již snižovat a zároveň by pokračovaly tlaky na vyšší výnosy dlouhodobějších obligací, křivka by se mohla dokonce napřímit.



V současném nejistém a volatilním prostředí jsou podle Fishera hodně zajímavé krátkodobé vládní dluhopisy a výnosy, které dosahují dlouho nevídaných úrovní. Ty pak zároveň znamenají, že pro jiná aktiva tu je zajímavá atraktivita a jejich očekávaný tok hotovosti je nyní nutno diskontovat výrazně vyššími sazbami, než tomu bylo dříve v době nízkých výnosů. Celkově se ale sazby a výnosy dluhopisů nyní stále nachází mírně pod „historickým standardem“.





Zdroj: CNBC