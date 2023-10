Silný maloobchod zvedá výnosy, akcie však první dopad překonaly

Americké akciové trhy otevřely sice v záporu, ale následným růstem už ztráty stihly nahradit. Nasdaq i S&P500 se pohybují kolem včerejšího závěru. V Evropě zůstává situace smíšená a větší zisky si připisuje jen FTSE100, tradičně kráčející vlastním směrem.

Do obchodování promlouvají makrodata i firemní výsledky, a to opačným směrem. Na jedné straně jsou velmi slušné výsledky , na straně opačné rovněž velmi slušné maloobchodní tržby v zámoří. V druhém případě ale z pohledu akcií není důvod k radosti.

Maloobchod překonal očekávání zářijovým růstem o 0,7 pct, respektive bez prodejů aut a benzínu 0,6 pct. K tomu přišlo ještě vylepšení srpnových dat. K růstu tržeb sice přispívají vzrůstající ceny, ale i bez nich čísla dokládají, že spotřebitelská poptávka ve 3Q byla silná a pravděpodobně vytáhla ekonomiku k rychlému růstu. A silná ekonomika míří na citlivé místo současných trhů - úrokové sazby. Očekávání růstu sazeb Fedu vzrostla - trh už tomuto kroku přisuzuje nadpoloviční pravděpodobnost. Spolu s tím pak stouply i dluhopisové výnosy, a to v americkém případě na hlavním úseku křivky asi o 10 bps.

Dolar příležitosti nevyužil, neboť vzestup výnosů v Evropě je velmi podobný. Ropa dnes pouze drží pozice, podobně zlato. Koruně nevyšel pokus o posílení a stahuje se zpět k 24,65 za euro. Komentáře bankéřů z ČNB tak nepřinesly měně podstatný posun kurzu.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 17:42 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.6647 0.0389 24.6919 24.5773 CZK/USD 23.2895 -0.2634 23.4305 23.2400 HUF/EUR 384.1085 -0.6199 386.7199 383.7003 PLN/EUR 4.4201 -0.7148 4.4613 4.4091

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.7436 0.3157 7.7461 7.6996 JPY/EUR 158.5300 0.4018 158.5350 157.1339 JPY/USD 149.7055 0.1211 149.8010 148.7750

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8684 0.4563 0.8691 0.8640 CHF/EUR 0.9530 0.2396 0.9534 0.9498 NOK/EUR 11.5996 0.6089 11.6159 11.5237 SEK/EUR 11.5452 0.1496 11.5579 11.5173 USD/EUR 1.0589 0.2803 1.0593 1.0533

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5686 -0.5804 1.5788 1.5686 CAD/USD 1.3632 0.1705 1.3703 1.3609