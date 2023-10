Polovodičový sektor v čele s Nvidia v problémech

Úterní obchodování na Wall Street probíhalo v rozporuplném duchu, kdy ze startu ztrácely indexy poměrně výrazně, aby nakonec skončily v blízkosti včerejšího závěru.



Ve 14:30 našeho času byly reportovány maloobchodní tržby, které v devátém měsíci letošního roku vzrostly výrazněji, než bylo očekávání, konkrétně o 0,7 % vs konsensus 0,3 %.



Z indexů velké trojky na Wall Street si připsal největší denní změnu technologický Nasdaq Composite, který se vyšplhal z úvodní více jak 1% ztráty na -0,3 %. Daleko klidnější odpoledne evidoval průmyslový Dow Jones Industrial Average, který byl tažen americkými bankami i společnostmi z energetického sektoru a nakonec přidal 0,04 %.



Banka po výsledcích za 3Q23 umazala více jak 1 %, a to i přes solidní výsledek v tržbách, které byly vyšší než konsensus, konkrétně 11,81 mld. USD. Současně banka překonala i výhled při čistém zisku na akcii, který byl 5,47 USD, nicméně před rokem byl roven 8,25 USD.



Výrazněji lepší seanci má za sebou , která rovněž reportovala čísla za 3Q23, ovšem ta zakončila obchodní den takřka v 2% zisku. EPS bylo rovno 0,90 USD při tržbách 25,32 mld. USD, což byly čísla vyšší, jak odhady analytiků.



Do třetice zmínka k probíhající výsledkové sezóně, tentokrát to je zbrojař . Akcie posílily o 0,14 %, a to hlavně díky nižším než očekávaným tržbám z programu F-35. Čistý zisk na akcii i tržby byly v rámci konsensu.



Větší sešup zaznamenaly akcie , když USA rozšiřují omezení prodeje některých čipů směrem do Číny. Nutno podotknout, že z posledních výsledků je známo, že podíl Číny na tržbách je zhruba 20 %. Toto nařízení mělo neblahý vliv na celý sektor a nebyla to pouze , která umazala téměř 5 %, ale i jiní hráči, jako kupříkladu AMD, které zaostalo za včerejší cenou o více jak 1 %.



WTI 86,31 USD/barel, Brent 89,42 USD/barel, EUR/USD 1,0573, USGG10Y 4,84 %