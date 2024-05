Nastal čas podívat se blíže na britský trh

Britský akciový trh je opět v kurzu díky expozici na ty správné sektory a nízké valuaci. Navíc inflace v této zemi klesá na téměř tříleté minimum, což podporuje ekonomiku. Oživení britských akcií tak možná právě začíná.



Britské trhy se vypořádaly s dubnovým zakolísáním, které zasáhlo celosvětové akcie, mnohem lépe, k čemuž jim pomohly oživující se komodity, defenzivní a hodnotové akcie. Britské indexy FTSE 100 a FTSE 250 od konce února vzrostly asi o 10 %, což je více než dvojnásobek výnosů S&P 500 a Euro Stoxx 50.



„Teď je ten čas,“ říkají stratégové v čele s Edwardem Stanfordem, který včera navýšil doporučení na britské akcie na "nadvážit" a zvýšil výhled růstu zisku na akcii u indexu FTSE 350 na 5,7 % v roce 2024 ve srovnání s konsensem 3,4 %. Za tímto navýšením stojí valuace, složení sektoru, výnosy akcionářům a konec dlouhodobého strukturálního převisu britského penzijního fondu prodávajícího britské akcie.





Stratégové zaznamenali za první čtvrtletí silné zisky a překvapivě „mnohem vyšší“ marži než na jiných hlavních trzích, což „zakládá na optimismus“. A poté, co tento měsíc prudce vzrostly revize zisků, očekávají další navýšení výhledů trhu.



Očekává se, že míra inflace v dubnu klesne na 2,1 % a podpoří tak snížení úrokových sazeb Bank of England už v létě, což může rally dále urychlit. Trh dluhopisů počítá s prvním snížením sazeb v srpnu, ale šance na červnové uvolnění měnové politiky vyskočily na 56 % z 30 % před třemi týdny. To může podpořit sektory citlivé na sazby, jako jsou nemovitosti nebo veřejné služby.





„Oba indexy FTSE 100 a 250 považujeme za atraktivní, ale ten druhý více těží z nižších sazeb a zlepšující se domácí poptávky,“ uvedli stratégové společnosti pod vedením Emmanuela Cau. "Naši analytici mají rádi zejména banky, bytovou výstavbu, maloobchod, nemovitosti, volný čas a veřejné služby."



Oživení, zejména na FTSE 100, doposud kopírovalo širší oživení na hodnotových akciích a nezastavil ho ani nedávný pokles výnosů dluhopisů, když vzrostla očekávání globálního růstu. Lepší výkon Británie pohání zejména banky, zdravotní péče, kovy a těžba a energetika.





„Myslíme si, že FTSE 100 má ještě prostor pro růst,“ říkají stratégové , včetně Lilie Peytavin, s ohledem na nízké valuace napříč všemi sektory, které se obchodují s nižším než obvyklým diskontem oproti USA, výjimečně vysoké výnosy akcionářů a nízké pozice v britských akciích. A dodávají, že britské banky zaznamenaly za poslední měsíc jedny z nejpozitivnějších revizí zisku na akcii, a i kdyby nižší sazby osekaly marže, služby by se oživily spolu s objemy.



Apetit po britských akciích postupně roste. Investoři jsou na tento trh od července 2021 čistě podvážení, což ponechává prostor pro zisky. Poslední průzkum globálních manažerů fondů ale ukázal, že investoři tento měsíc zvýšili svou expozici na britské akcie o 3 procentní body, čímž snížili své celkové čisté podvážení na 14 %, tj. nejméně od března 2023.



Podle stratégů dochází také k vyšší expozici na deriváty britského akciového trhu, jako jsou futures a call opce, což je známkou toho, že investoři tento trh teprve testují. Dlouhodobější toky jsou však stále nízké, přičemž podíl britské tržní kapitalizace na indexu MSCI World je v současnosti na rekordně nízké úrovni 4 %, přičemž zisky neklesly tak výrazně jako ceny, dodávají stratégové.





„Ať už britské akcie začaly mít dobrý výkon, protože je kupují zahraniční hráči, kteří si uvědomují jejich hodnotu, nebo protože je kupují přímo investoři, kteří si uvědomují jejich hodnotu, ať tak či onak, přinesou dobré výnosy,“ říká Gene Salerno, CIO ve společnosti SG Kleinwort Hambros Bank. „Dalším úhlem pohledu je, že se nacházíme ve fázi ekonomického oživení a začínáme pozorovat cyklický vzestup průmyslu a základních materiálů, z čehož bude těžit mnoho společností kotovaných ve Spojeném království.“



