Britská ekonomika se ve čtvrtletí vymanila z recese, vzrostla o 0,6 procenta

Britská ekonomika se v prvním čtvrtletí vymanila z recese a dařilo se jí lépe, než se očekávalo. Hrubý domácí produkt se za leden až březen zvýšil o 0,6 procenta po poklesu o 0,3 procenta v posledním čtvrtletí loňského roku. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil britský statistický úřad.



Analytici dotazovaní agenturou Reuters očekávali zvýšení HDP jen o 0,4 procenta. Růst byl nejvyšší od konce roku 2021, kdy Británie uvolnila koronavirová omezení. V samotném březnu ekonomika vzrostla o 0,4 procenta, analytici čekali zvýšení jen o 0,1 procenta.



K růstu výrazně přispěl sektor služeb, který zahrnuje pohostinství či zábavu, a ekonomice pravděpodobně pomohly také dřívější Velikonoce, které loni byly až v dubnu. Zvýšila se i výroba. Pokles však zaznamenal sektor stavebnictví, uvedli statistici.



"To nejhorší má britská ekonomika za sebou," řekla agentuře Bloomberg hlavní ekonomka společnosti KPMG UK Yael Selfinová. "Výhledové ukazatele naznačují další dynamiku v nadcházejících měsících, což je v souladu s naším názorem," dodala.



Dnešní údaje budou vítanou zprávou pro premiéra Rishiho Sunaka. Opoziční Labouristická strana, která má v průzkumech veřejného mínění velký náskok, ovšem uvedla, že Sunak a ministr financí Jeremy Hunt se pletou, pokud se domnívají, že voliči se cítí lépe.



Britská centrální banka odhadla, že ekonomika v prvním čtvrtletí vzroste o 0,4 procenta a ve druhém čtvrtletí tempo růstu zpomalí na 0,2 procenta. Banka ve čtvrtek nechala základní úrokovou sazbu na 16letém maximu 5,25 procenta. Guvernér Andrew Bailey nicméně na následné tiskové konferenci nevyloučil snížení úroků v příštím měsíci. Dodal, že budoucí uvolňování měnové politiky by mohlo být výraznější, než předpokládají finanční trhy.