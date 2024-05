Britská centrální banka ponechala úroky beze změny

Britská centrální banka dnes podle očekávání ponechala základní úrokovou sazbu beze změny na 5,25 procenta, což je maximum od roku 2008. Banka o tom informovala v tiskové zprávě. Guvernér Andrew Bailey nicméně na následné tiskové konferenci nevyloučil snížení úroků v příštím měsíci. Dodal, že budoucí uvolňování měnové politiky by mohlo být výraznější, než předpokládají finanční trhy.



Centrální banka uvedla, že pro zachování úroků se vyslovilo sedm členů jejího měnového výboru, zatímco dva členové hlasovali pro snížení o čtvrt procentního bodu. Na předchozím zasedání prosazoval snížení úroků pouze jeden člen výboru. Další zasedání se bude konat 20. června.



Centrální banka se prostřednictvím vysokých úroků snaží snížit inflaci, která se stále nachází nad jejím dvouprocentním cílem. Bailey dnes vyjádřil optimismus, že "věci se ubírají správným směrem". Dodal nicméně, že před snížením úroků banka potřebuje vidět více důkazů, že se inflace bude držet na nízké úrovni. "Aby bylo jasno - změna sazby v červnu není vyloučena, ale není to ani hotová věc," prohlásil guvernér.



Podle analytika Paula Dalese ze společnosti Capital Economics vyvolala centrální banka dojem, že snížení úroků se blíží. "Domníváme se, že nějaké slabší údaje o inflaci a mzdách by mohly stačit ke snížení sazeb na červnovém zasedání, " uvedl Dales. Analytička Hetal Mehtaová ze společnosti St. James’s Place nicméně varovala, že centrální banka možná bude muset čekat delší dobu, než se pokles inflace potvrdí.



Meziroční růst spotřebitelských cen v Británii v březnu zpomalil na 3,2 procenta z únorové hodnoty 3,4 procenta. Inflace se tak dostala na nejnižší úroveň za dva a půl roku. Předloni v říjnu se vyšplhala až na 11,1 procenta, což bylo maximum za více než 40 let.



Centrální banka dnes předpověděla, že inflace se v brzké době vrátí do blízkosti dvouprocentního cíle. Ve druhé polovině letošního roku nicméně očekává mírný vzestup inflace, zhruba na 2,5 procenta.