Rozbřesk: Investoři vyčkávají na výsledek zasedání Bank of Japan a amerického Fedu

Zatímco v Česku investoři vyčkávají na dnešní HDP a čtvrteční zasedání ČNB, na globálních trzích velkou část pozornosti přitahují zasedání japonské Bank of Japan a amerického Fedu (výsledky obou se dozvíme ve středu).

Bank of Japan patřila k jedněm z mála centrálních bank na světě, kde globální inflační tlaky nevedly v posledních letech k výraznějšímu utažení měnové politiky. Úrokové sazby jsou stále na nule (respektive v pásmu 0-0,1 %) a centrální banka stále nakupuje do bilance nová aktiva (provádí QE). I kvůli tomu japonský yen ztratil od roku 2021 více než 30 % své hodnoty a i když japonští centrální bankéři opakovaně v posledních měsících hovořili o potřebě obratu v měnové politice, zatím po dekádách deflačních problémů nenašli odvahu k jasnější změně kurzu (japonská celková inflace na 2,8 % a jádrová inflace na 2,6 % jsou v tuto chvíli vyšší než v Česku). Trhy před středečním zasedáním očekávají lehký nárůst sazeb (na 0,1 %) a mírné snížení nákupů aktiv - jakékoliv zklamání by se na yenu mohlo podepsat negativně a naopak hrát do karet americkému dolaru.



Ten bude ovšem primárně sledovat ve středu večer výsledek zasedání Fedu. Žádná změna se sice nečeká, ale půjde hodně o signály směrem k zářijovému zasedání, na kterém by mělo dojít k prvnímu poklesu amerických sazeb od startu pandemie covid 19 v roce 2020. Pokud Jerome Powell ponechá všechny dveře otevřené a se silnějším signálem směrem k září si počká až na symposium v Jackson Hole (bude mít k dispozici především čísla z trhu práce za červenec), může to být pro dolar opět dobrá zpráva.





*** TRHY ***



Koruna

Česká koruna se včera vrátila pod tlak a pohybuje se v okolí 25,40 EUR/CZK. Dnes předpokládáme o něco nižší výsledek HDP než trh i ČNB (0,3 % mezikvartálně versus tržní očekávání 0,5 %), což se koruně nemusí před čtvrtečním zasedáním ČNB dvakrát líbit. Zvlášť, pokud zůstane na globálních trzích ve světle zasedání Fedu a BoJ relativně silný americký dolar (viz úvodník).



Eurodolar

Eurodolar se během pondělní seance přiblížil k úrovni 1,08 a dnes vyhlíží bleskové odhady HDP v eurozóně za druhý kvartál. Náš nowcast signalizuje mezikvartální dynamiku +0,1-0,2 % (tržní koncensus +0,2 %), tedy zvolnění z předešlých +0,3 %. Euro může být zranitelné, pokud by se měl dostavit horší výsledek, který by indikoval minimální oživení a byl tak jasnou zprávou pro ECB jít se sazbami dolů razantněji, než aktuálně trhy zaceňují.