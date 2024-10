Čína se snaží zahltit svět lithiem, aby zničila konkurenci?

Čína dodává na světový trh záměrně příliš mnoho lithia, aby způsobila propad ceny tohoto kovu, a zbavila se tak svých rivalů. Na brífinku v Portugalsku to prohlásil činitel americké vlády Jose Fernandez. Cena lithia, které se využívá například při výrobě baterií pro elektromobily, se za poslední rok snížila o více než 80 procent.



Fernandez řekl, že čínští producenti lithia způsobují predátorský propad cen. Podle něj dodávají mnohem více lithia, než svět v současné době potřebuje. "A to výrazně více," řekl podle agentury Reuters Fernandez, který působí na americkém ministerstvu zahraničí. Portugalsko, kde Fernandez mluvil, má dostatečné zásoby lithia.



"Je to záměrná reakce Čínské lidové republiky na to, co se snažíme udělat" se zákonem o snižování inflace - největším investičním balíčkem pro klima a energetiku v historii USA v hodnotě přes 400 miliard dolarů (9,2 bilionu Kč), řekl Fernandez. "Oni se zapojují do predátorských cen... snižují cenu, dokud konkurence nezmizí. Právě tohle se děje," dodal.



Celosvětově Čína představuje asi dvě třetiny chemické produkce lithia, které se používá hlavně v bateriových technologiích, včetně elektromobilů. Ceny lithia klesly za poslední rok především kvůli nadprodukci v Číně a rovněž kvůli poklesu poptávky po elektromobilech. Propad cen má ale dopady i na Čínu, protože donutil čínské firmy, jako je bateriový gigant CATL, pozastavit v některých lithiových dolech produkci.



Evropa si dala cíl snížit závislost na dovozu lithia a dalších materiálů nezbytných pro takzvanou zelenou transformaci z Číny a dalších zemí. Fernandez řekl, že nízká cena "omezuje naši schopnost diverzifikovat dodavatelské řetězce v širokém, globálním měřítku" a poškozuje také země, jako je Portugalsko, které potřebují investice do rozvoje těchto průmyslových odvětví.



Prudký pokles cen přinutil mnoho světových producentů lithia omezit výrobu a snížit počet pracovních míst. Portugalsko, které má více než 60.000 tun známých zásob, je už teď největším evropským producentem lithia. To se tradičně těží pro keramický průmysl.



Spolu se sousedním Španělskem chce Portugalsko využít místní naleziště lithia s cílem pokrýt celý hodnotový řetězec - od těžby a zpracování přes výrobu článků a baterií až po recyklaci baterií. Několik těžařských společností v Portugalsku už hledá financování, zákazníky a dodavatele, aby mohly zahájit chystané projekty.



"My jim chceme pomoct a myslíme si, že i můžeme," řekl Fernandez. "Firmy na těžbu lithia, a to všude, musejí přežít tuto obtížnou fázi, kterou způsobily predátorské ceny," dodal.



Čínský premiér Li Čchiang využil v červnu svého projevu na zasedání Světového ekonomického fóra v Ta-lienu, aby reagoval na obvinění ze strany Spojených států a Evropské unie, že čínské podniky mají prospěch z nespravedlivých dotací a jsou připraveny zaplavit trh levnými takzvanými zelenými technologiemi.



Obchodní napětí mezi EU a Čínou se zvýšilo minulý pátek, když Evropská unie po ročním antisubvenčním vyšetřování uvedla, že bude prosazovat vysoká cla na elektromobily dovážené z Číny. Brusel tvrdí, že Peking čínské výrobce nespravedlivě dotuje. Dnes Čína oznámila, že zavádí dočasná antidumpingová cla na dovoz brandy z EU, což se dotkne zejména francouzských producentů.