Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Od FOMO až po margin call. Zlato vstupuje do nové fáze růstu

Od FOMO až po margin call. Zlato vstupuje do nové fáze růstu

23.10.2025 12:55
Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

Zlato letos zažívá mimořádný růst, ale poptávka po něm nabrala nový směr – místo stabilních nákupů centrálních bank ho nyní pohání západní investoři a spekulanti. Cena trojské unce od začátku roku vzrostla o 54 %, překonala hranici 4 000 dolarů a v pondělí dosáhla rekordních 4 381 dolarů. Trh následně reagoval prudkou korekcí, která podle analytiků představuje zdravé vydechnutí po strmém růstu. Navzdory zvýšené volatilitě však zůstává fundamentální výhled pro zlato příznivý.

Pozoruhodný růst ceny zlata vstoupil do nové fáze, ve které sílící vliv spekulantů přináší větší volatilitu. Přesto tržní hráči nadále očekávají, že ceny v příštím roce dále porostou, i kdyby poptávka centrálních bank polevila.

Od začátku roku vzrostla cena zlata o 54 %, přičemž v březnu překonalo psychologickou hranici 3 000 dolarů za trojskou unci a v říjnu dokonce 4 000 dolarů. Růst pohánělo politické napětí, nejistota kolem amerických cel a v poslední době také vlna nákupů motivovaných strachem z promeškané příležitosti (tzv. FOMO), píše Reuters.

„Charakter růstu se změnil – nyní ho táhnou západní investoři, na rozdíl od stabilnějších kupců z rozvíjejících se trhů, kteří trhu dominovali v předchozích dvou letech,“ uvedl John Reade, hlavní tržní stratég Světové rady pro zlato. „To znamená více nejistoty a kolísání, i když faktory podporující růst ceny zlata přetrvávají,“ dodal.

V pondělí dosáhlo zlato rekordní ceny 4 381 dolarů za unci – úrovně, kterou před rokem předpovídal jen málokdo a kterou většina nečekala ani během svého života. Delegáti, kteří se příští týden chystají na konferenci London Bullion Market Association (LBMA) v Japonsku, před rokem odhadovali, že cena zlata bude v této době na úrovni 2 941 dolarů.

Po dosažení celé řady významných milníků přišel v úterý výprodej ve výši 5 %, což představuje nejprudší denní pokles za posledních pět let. Tím se index relativní síly trhu, který měří intenzitu cenových pohybů, poprvé po sedmi týdnech vrátil z úrovně „překoupeno“ na „normální“, uvádí Reuters.

„Konsolidace po tak prudkém a strmém růstu by nebyla ničím neobvyklým a měla by být vnímána jako zdravá,“ uvedl analytik Julius Baer Carsten Menke. „Základní fundamenty pro zlato zůstávají příznivé,“ dodává.

Snížení sazeb v USA a akcie

Rekordní cena zlata, na kterou se vyšplhalo v pondělí, představuje nárůst o 20 % od září, kdy americký Fed zahájil snižování úrokových sazeb. Podle analytiků Oxford Economics ale tento růst překonává výkon zlata během většiny předchozích cyklů uvolňování měnové politiky.

„V minulých cyklech Fed sazby nesnižoval v době, kdy byly americké akcie na historických maximech, na trhu se mluvilo o bublině a inflace byla stále výrazně nad cílem centrální banky,“ uvedla Nicky Shielsová, vedoucí strategie pro kovy ve společnosti MKS PAMP. „Zdá se, že tato ‚bublina všeho‘ má ještě prostor k růstu – a pokud cena zlata překročí hranici 4 500 dolarů, jen to podpoří nákupní horečku mezi drobnými investory.“

Cena zlata se za poslední dva roky zdvojnásobila a překonala inflačně očištěné maximum z roku 1980, které MKS PAMP vyčíslila na 3 590 dolarů (tehdejší nominální maximum činilo 850 dolarů).

Index S&P 500 pod drobnohledem

Tržní odborníci bedlivě sledují rostoucí akciový index S&P 500 a současný příliv investorských peněz do zlata. Upozorňují na historické případy, kdy prudké korekce na akciových trzích vedly k výprodejům bezpečných aktiv, včetně zlata.

„Část nákupů zlata byla provedena jako zajištění proti poklesu akciového trhu,“ uvedl analytik HSBC James Steel v nedávné zprávě. „Korekce na akciových trzích může – stejně jako v minulosti – spustit výprodej dlouhých pozic, kdy se investoři snaží získat hotovost nebo vyrovnat margin call.“

Centrální banky a institucionální investoři

Díky prudkému růstu ceny zlata v posledním měsíci se jeho podíl na devizových rezervách centrálních bank sám o sobě automaticky zvyšuje. „To se týká i dlouhodobých institucionálních investorů, kteří možná narážejí na limity ve svých portfoliích a potřebují snížit riziko tím, že omezí své pozice ve zlatě,“ uvedla Shielsová.

au

Analytici zároveň upozorňují, že pokud se v roce 2026 zpomalí investiční poptávka, může přebytek fyzického zlata začít tlačit na cenu, protože poptávka ze strany šperkařského sektoru v klíčových spotřebitelských regionech klesá. Podle údajů Trade Data Monitor klesl dovoz zlata do Číny za období leden–září o 26 % v objemovém vyjádření. V Indii se za leden až červenec snížil o 25 %.


 
 
 

Čtěte více:

Zlato pokořilo hranici 4 000 dolarů za unci
07.10.2025 15:41
Zlato pokořilo hranici 4 000 dolarů za unci
Nezastavitelné zlato dál pokračuje ve spanilé jízdě. Cena žlutého kov...
Perly týdne: Další vývoj ceny zlata, stále lepší dlouhé než krátké pozice na akciích a AI v bankách
10.10.2025 12:11
Perly týdne: Další vývoj ceny zlata, stále lepší dlouhé než krátké pozice na akciích a AI v bankách
Goldman Sachs zvyšuje své odhady dalšího vývoje cen zlata, Luke Barrs...
Zlato i stříbro na nových rekordech
13.10.2025 8:45
Zlato i stříbro na nových rekordech
Cena zlata k okamžitému dodání dnes atakovala 4060 dolaru (cca 84 tis...
PODCAST Týdenní výhled: Obchodní válka, rekordní zlato a start výsledkové sezony
13.10.2025 17:25
PODCAST Týdenní výhled: Obchodní válka, rekordní zlato a start výsledkové sezony
Obchodní válka mezi USA a Čínou opět rozvířila trhy, ale investoři zat...
Traders Talk: Obchodní válka, výsledková sezóna a rekordní zlato
15.10.2025 17:21
Traders Talk: Obchodní válka, výsledková sezóna a rekordní zlato
Navzdory obnovené obchodní válce mezi USA a Čínou zůstávají akciové tr...
Trh se po výprodeji zlata a stříbra připravuje na další volatilitu
22.10.2025 10:20
Trh se po výprodeji zlata a stříbra připravuje na další volatilitu
Ceny zlata a stříbra se po masivním úterním výprodeji ve středu ráno...
K nákupům akcií a zlata centrálními bankami…
22.10.2025 17:31
K nákupům akcií a zlata centrálními bankami…
V poslední době se u nás více diskutuje o tom, co ve svých rezervách d...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
23.10.2025
12:55Od FOMO až po margin call. Zlato vstupuje do nové fáze růstu
11:33Vesmírné divize evropských firem se spojí, chtějí konkurovat Starlinku
11:15Sankce posílají ropu strmě vzhůru, akcie se dnes zvedají jen opatrně  
11:10Volvo zařadilo vyšší rychlost. Výrazně lepší výsledky posílají akcie nahoru o více než 30 procent
10:25Ceny ropy kvůli americkým sankcím na ruské firmy přidávají přes tři procenta
10:12Tesla reportovala nejvyšší čtvrtletní tržby v historii. Akcie přesto klesají  
10:08Skupina KBC koupila za 1,75 miliardy korun firmy Business Lease v ČR na Slovensku
9:22Výsledky Monety: Další silné čtvrtletí výrazně nad očekáváním trhu  
8:47USA uvalují sankce na ruské ropné giganty, výsledky Monety a Tesly, evropské futures jsou smíšené  
8:43Rozbřesk: Sankce na Rosneft a Lukoil posílají ropu zpět vzhůru
8:23Moneta překonává očekávání trhu i vlastní cíle. Navrhne mimořádnou dividendu 4 Kč na akcii
7:12MONETA Money Bank, a.s.: Čistý zisk za první tři čtvrtletí 2025 vzrostl na 4,9 mld. Kč
22.10.2025
22:40Tesla hlásí po dvou čtvrtletích poklesu v řadě růst tržeb o 12 procent
22:02Wall Street oslabila, investoři vybírají zisky z růstových titulů, klesá zlato i kryptoměny  
17:32Výhled na výsledky: MONETA míří k meziročnímu růstu zisku o 11 %  
17:31K nákupům akcií a zlata centrálními bankami…
17:03Export z Japonska se vrátil k růstu navzdory pokračujícímu poklesu vývozu do USA
16:52Stovky světových osobností v prohlášení volají po zákazu vývoje superinteligence
15:32Propast mezi množstvím energie a AI se za našeho života neuzavře, soudí šéf strategie udržitelnosti v Apollo
14:06Preciznost, AI a růst. Intuitive Surgical po silném kvartálu zvyšuje výhled i marže  

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
14:30USA - Nové žádosti o dávky v nezam.
16:00USA - Prodeje starších domů
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět