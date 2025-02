Trhy teď řeší Trumpova cla, ale za korekcemi akciových trhů stojí dlouhodobě jiné faktory

Zatímco se trhy zaměřují na celní politiku prezidenta Donalda Trumpa, analýza investiční firmy Piper Sandler ukazuje, že za tržními korekcemi stojí z dlouhodobého pohledu jiné tři hrozby.



Ve svém čtvrtečním komentáři se firma zabývala hlavními katalyzátory, které za posledních 60 let vedly k 27 korekcím indexu S&P 500 o 10 % nebo více. Hlavní investiční stratég Michael Kantrowitz identifikoval tři hlavní rizika pro trhy: rostoucí úrokové sazby, zhoršující se nezaměstnanost a nepředvídané globální otřesy.



Níže uvedený graf znázorňuje každou tržní korekci na S&P 500 o 10 % nebo více od roku 1964. Tři sloupce nazvané „vyšší sazby“, „ztráty pracovních míst“ a „globální šoky“ označují rizikové faktory, které přispívaly ke každému poklesu.

Začátek Konec Pokles % změna P/E Trvání (týdny) Vyšší sazby Ztráty pracovních míst Globální šoky Výsledek 2/9/1966 10/7/1966 -22.2% NA 34 X 11/29/1968 5/26/1970 -36.1% NA 78 X X Recese 4/28/1971 11/23/1971 -13.9% NA 30 X 1/11/1973 10/3/1974 -48.2% NA 90 X X Recese 7/15/1975 9/16/1975 -14.1% NA 9 X 12/31/1976 3/6/1978 -19.1% NA 61 X 9/12/1978 11/14/1978 -13.6% NA 9 X 10/5/1979 11/7/1979 -10.2% NA 5 X 2/13/1980 3/27/1980 -17.1% NA 6 X X Recese 11/28/1980 8/12/1982 -27.1% NA 89 X X Recese 10/10/1983 7/24/1984 -14.4% NA 41 X 8/25/1987 12/4/1987 -33.5% -38.1% 14 X 1987 Crash 1/2/1990 1/30/1990 -10.2% -10.2% 4 X 7/16/1990 10/11/1990 -19.9% 20.0% 12 X X Recese/Perský záliv 10/7/1997 10/27/1997 -10.8% -10.8% 3 X Asijská finanční krize 7/17/1998 8/31/1998 -19.3% -20.0% 6 X Rusko/Krize LTCM 7/16/1999 10/15/1999 -12.1% -15.0% 13 X 3/24/2000 10/9/2002 -49.1% -44.8% 133 X Recese 10/9/2007 3/9/2009 -56.8% -32.6% 74 X Recese 4/23/2010 7/2/2010 16.0% -22.2% 10 X Evropská dluhová krize 4/29/2011 10/3/2011 -19.4% -23.2% 22 X Downgrade dluhu USA 7/20/2015 2/11/2016 -14.1% -14.2% 29 X Čína/Ropný kolaps 1/26/2018 2/8/2018 -10.2% -14.3% 2 X 10/3/2018 12/24/2018 -19.6% -20.2% 12 X 2/19/2020 3/23/2020 33.9% -34.1% 5 X Recese/COVID 1/3/2022 10/12/2022 -25.4% -30.1% 40 X 7/31/2023 10/27/2023 -10.3% -13.2% 13 X

Historicky nejběžnějším typem korekce byly poklesy vyvolané sazbami, ačkoli Kantrowitz poznamenal, že jejich frekvence po globální finanční krizi s nulovými úrokovými sazbami zeslábla.



Ale protože inflace po pandemii Covid-19 přetrvává na vyšších úrovních, jsou rostoucí sazby pro akcie opět primární hrozbou, která by mohla vyvolat potenciální 10% korekci. Mezi katalyzátory, které by mohly letos zvýšit sazby, patří nezlomná inflace a překvapení v oblasti zaměstnanosti, zatímco celní politika prezidenta Donalda Trumpa by mohla volatilitu dále zvýšit, dodal Kantrowitz.



„Očekáváme, že sazby budou v tomto roce volatilní a budou se pohybovat v rozmezí 4–5 %,“ řekl stratég a dodal, že 4,5 % je prahová úroveň, při které akcie budou reagovat na zvyšování sazeb s nelibostí. Čím výše se sazby vyšplhají nad 4,5 %, tím větší bude potenciální pokles akcií. „Když byly sazby nižší, mohly trhy zvýšení sazeb tolerovat, ale vzhledem k tomu, že jsme již na nepříjemně vysokých úrovních, neexistuje pro zvyšování sazeb už žádný prostor.“



Na druhou stranu stratég zdůraznil, že „nejprudší a nejdelší poklesy akcií“ obecně doprovázely korekce vyvolané zaměstnaností. Zatímco poklesy řízené sazbami byly zdaleka nejběžnější, vedly také k méně závažným poklesům během kratšího časového období. Třetí typ korekce vyplývá z globálních problémů a v průměru přinesl pokles kolem 15% a měl nejkratší dobu trvání.



Zdroj: CNBC