"Je to spravedlivé vůči všem." Trump podepsal reciproční cla. Na Česko dopadnou přes Německo?

Americký prezident Donald Trump podepsal memorandum o zavedení recipročních cel. Nová cla však nevstoupí v platnost okamžitě, Trumpova administrativa má nyní za úkol připravit příslušné návrhy pro jednotlivé země, informovaly agentury. Reciproční cla by měla zohledňovat úroveň cel, která ostatní země uplatňují vůči dováženému americkému zboží. "V zájmu spravedlnosti jsem se rozhodl, že zavedu reciproční cla," uvedl Trump. "Je to spravedlivé vůči všem," dodal.



Podle agentury Bloomberg prezident přípravou návrhů pověřil Úřad amerického obchodního zmocněnce (USTR) a ministerstvo obchodu. Trumpův kandidát na ministra obchodu Howard Lutnick uvedl, že administrativa tuto záležitost prostuduje do 1. dubna. Poté podle něj může prezident začít podnikat okamžité kroky.



Představitel Bílého domu, který před podpisem memoranda hovořil s novináři, uvedl, že u jednotlivých zemí se nebudou zohledňovat pouze jejich cla na dovoz amerického zboží, ale také další obchodní bariéry, a to například v podobně regulačních předpisů, daní z přidané hodnoty či vládních subvencí.



Podle agentury Bloomberg by Trumpovo rozhodnutí nezavádět cla okamžitě mohlo být vnímáno jako výzva k jednáním. Podobnou strategii již Trump použil při snaze přimět k ústupkům Mexiko, Kanadu a Kolumbii, píše Bloomberg.



Představitel Bílého domu uvedl, že prezident doufá, že bude s ostatními zeměmi jednat o obchodních nerovnováhách. Trump by podle něj cla rád snižoval, pokud budou ostatní země ochotny přikročit k redukci vlastních cel či odstraňování jiných obchodních bariér.



Analytici oslovení ČTK předpokládají, že přímý dopad amerických recipročních cel na Česko bude minimální. Cla podle nich ale ovlivní největšího obchodního partnera ČR Německo, kam tuzemské firmy vyvážejí díly pro výrobky směřující do USA.