Nový den, nová cla. Na trzích roste strach z Trumpova "přechodného období"

Politické zprávy dál cloumají s finančními trhy. Krátce poté, co americký prezident mluvil o přechodném období, kterým si ekonomika prochází, oznamuje zvýšení cel na kanadskou ocel a hliník a hrozí i podstatným zvýšením dalších cel od 2. dubna. Přestože cla jsou (nejen) pro trhy v podstatě už denním chlebem, je vidět, že každá další eskalace je vnímaná negativně.



Důvodem je rostoucí citlivost na rostoucí rizika pro ekonomický růst. Poškozeny budou ekonomiky zemí, na které USA cly útočí, ale zároveň i samotná americká ekonomika, jejíž kondice je z pohledu akciových trhů klíčová. Jestliže se už hovoří o riziku recese, zároveň klesá šance, že vláda ze svých plánů ustoupí, a k tomu centrální banka nemá kvůli inflačním rizikům prostor pro významnou podporu, dostáváme se do nepříjemné situace. Co se týče důležitých strukturálních témat, AI postupně vyprchalo a evropské vyzbrojování nebo diversifikace do čínského techu nejsou tak významné trendy, aby dokázaly podpořit celkový tržní sentiment.

Co se týče nových dat, počet otevřených pracovních pozic v USA narostl nad 7,7 milionu a ukázal, že v lednu byl trh práce stále dost silný. Mezitím jsme ale dostali informace o tom, že únor byl také slušný. Navíc, lednová zpráva se vztahuje ještě k období před Trumpovými dekrety, takže je z pohledu investorů už docela stará. Pozornost podle nás nyní míří hlavně k aktuálnímu sentimentu mezi firmami a spotřebiteli.

Na Wall Street se dnes daří softwaru a většině velkých techů. Díky tomu se také Nasdaq drží lehce v plusu. S&P500 však klesá o 0,3 procenta, když se negativní tlak nevyhýbá cyklickým ani defenzivním sektorům. Evropa začala den v naději na určitou krátkodobou úlevu, ale postupně se zanořila do červeného. Hlavní zdejší indexy ztrácejí zhruba procento, když stoupá riziko, že brzy stoupnou cla také vůči EU. Euro proti dolaru ale dál posiluje a dostává se na 1,0920. Dluhopisy ze situace neprofitují, i zde mají navrch prodejci, přičemž na trhu stoupají výnosy hlavně na delších splatnostech. Vedle inflačního efektu cel může být ve hře také úvaha, že vlády budou tlačeny poškození ekonomik kompenzovat dluhově, čímž naroste nabídka.

Koruna vychází z dnešních turbulencí beze šrámů, naopak zpevňuje skoro o procento vůči dolaru. Na páru s eurem je to také slušné, když se kurz drží pod 25,00 po mírném dnešním posílení. Domácí inflace vyšla podle odhadů a obchodování příliš neovlivnila.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 17:12 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.9697 -0.2628 25.0707 24.9457 CZK/USD 22.8485 -1.0086 23.1155 22.8415 HUF/EUR 401.5082 0.1559 402.1960 398.7593 PLN/EUR 4.2004 -0.0476 4.2064 4.1869

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.9000 0.3135 7.9027 7.8545 JPY/EUR 160.9515 0.9526 161.7467 158.9795 JPY/USD 147.3905 0.1989 148.1350 146.5450

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8441 0.2786 0.8449 0.8416 CHF/EUR 0.9612 0.7051 0.9623 0.9519 NOK/EUR 11.6751 0.0583 11.6960 11.6204 SEK/EUR 10.9552 -0.1763 10.9948 10.9147 USD/EUR 1.0922 0.7622 1.0931 1.0836

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5908 -0.1569 1.5975 1.5876 CAD/USD 1.4482 0.3242 1.4523 1.4394