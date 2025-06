Ives dál věří v technologický potenciál Tesly, Levy poukazuje na slábnoucí fundament

Dan Levy z na CNBC hovořil o tom, že u akcií Tesly „fundament nehraje roli a pak se najednou vše změní“. Tento fundament je přitom podle něj „slabý“, akcie jej ale doposud neodrážela. Býci se přitom podle experta zaměřují zejména na klíčové průlomy v autonomním řízení a medvědi pochybují o schopnosti Tesly rozjet tento byznys ve velkém.



Před poslední korekcí se podle Levyho obchodovala za 170násobek zisků očekávaných pro letošní rok, „což je v podstatě číslo, které nedává smysl a které ukazuje, že fundament nebyl důležitý.“ K současným tenzím mezi Muskem a Trumpem expert uvedl, že u akcií Tesly může nastat určitá volatilita spojená s regulací autonomního řízení. Tedy i s tím, jaké systémy bude regulátor a stát požadovat u autonomních vozů.





Levy se na akcie Tesly i po korekci dívá „stále poněkud negativně“, důvodem je zmíněný fundament. Tedy přesně řečeno současné výsledky společnosti, u kterých je mimo jiné patrný tlak na marže. Analytik si je vědom toho, že podle některých názorů už elektromobily nejsou hlavní činností firmy a tím, co by tvořilo jádro její hodnoty. Nicméně upozornil na to, že právě tento byznys svými výsledky financuje zbylé aktivity Tesly včetně umělé inteligence. A zdůraznil to, že o fundament se investoři nemusí po nějakou dobu zajímat a pak často v jejich pohledu nastane velký posun a fundament se opět stane rozhodující.



Dan Ives ze společnosti Wedbush má cílovou cenu u akcií Tesly na 500 dolarech a na CNBC uvedl, že podle něj budou Musk a Trump schopni své současné spory nějak překlenout. A současná situace nijak výrazně nemění budoucnost v oblasti autonomního řízení, a to i na straně regulace. „Trump nakonec bude vůči autonomii a Muskovi pozitivní.“ CNBC k tomu dodala, že podle Muska Trumpova cla způsobí ve druhé polovině roku recesi. Sarah Kunst z Cleo Capital na CNBC uvedla, že kdyby se obchodovala jako automobilka, její poměr ceny akcie k ziskům by se pohyboval kolem 6 – 7, tak jako u jiných automobilek. PE firmy je ale kolem zmíněných 170.



Kunst podle svých slov moc nevěří tomu, že by „už byla připravená v oblasti robotiky“, k tomu se v této oblasti objevuje znatelná konkurence ze strany čínských společností. To samé platí o autonomním řízení a investorka se tedy nedomnívá, že by dokázala na těchto trzích dosáhnout nějakou dominantní pozici. Kunst poukázala i na Waymo, které provozuje autonomní taxislužbu a které je podle ní „mnohem více vpředu“. Otázkou ale je, s čím ohledně autonomního řízení přijde tento měsíc.







Jak se Ives dívá na diskutované ukončení vládní podpory elektromobilů? Analytik v odpovědi nejdříve reagoval na předchozí slova s tím, že ti, kteří si dívali na Teslu negativně, se mýlí již dlouhou řadu let. A dívat se na ni jako na automobilku je velký omyl. K vládní podpoře pak řekl, že s něčím takovým se počítalo a na Teslu tento krok dolehne méně než na tradiční automobilky jako a . U ní „je to navíc vše o autonomii a robotice“. Ives nedává velkou váhu ani úvahám o konkurenci ze strany Wayma, má podle něj výrazně větší potenciál pro vytvoření a obsazení nového trhu.



Zdroj: CNBC