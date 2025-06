Přátelství mezi Trumpem a Muskem implodovalo

Dříve blízký vztah mezi šéfem Bílého domu Donaldem Trumpem a majitelem automobilky , vesmírné společnosti SpaceX a sociální sítě X Elonem Muskem ve čtvrtek přímo před zraky veřejnosti implodoval jako hvězda v závěrečné fázi svého života, napsala dnes agentura AP. Spojenectví dvou výrazných miliardářů možná nemohlo skončit jinak než veřejnou přestřelkou a vzájemným osočováním na sociálních sítích, přesto je ale rozkol mezi americkým prezidentem a nejbohatším mužem světa šokující, poznamenala agentura. Slovem imploze vývoj charakterizovala také řada amerických a světových médií, včetně deníku Financial Times, stanice BBC, serverů Axios, The Hill a Politico, časopisu Time a dalších.



Server Politico dnes napsal, že Trumpovi poradci na prezidenta naléhali, aby situaci dál veřejně neeskaloval a na dnešek ve snaze zprostředkovat smír domluvali telefonát mezi oběma muži. Agentura Reuters ovšem odpoledne s odkazem nejmenovaný informovaný zdroj z Bílého domu uvedla, že takový hovor dnes v plánu není.



Spor mezi Muskem a Trumpem začal rychle gradovat poté, co Musk začátkem týdne označil stěžejní bod Trumpovy legislativní agendy, zákon na snížení daní a státních výdajů, za odpornou nehoráznost, která zvýší schodek federálního rozpočtu.



Trump nejprve mlčel. Ve čtvrtek ale prezident během návštěvy německého kanceláře Friedricha Merze v Bílém domě v odpovědi na otázku jednoho z přítomných novinářů řekl, že s Muskem měl dříve dobrý vztah, ale že ho miliardář kritikou zákona o výdajích velmi zklamal.



Musk následně na X Trumpa obvinil z nevděčnosti a prohlásil, že bez něj by republikán nevyhrál loňské prezidentské volby. Miliardář dříve pověřený vedením skupiny pro zefektivnění státní správy (DOGE) také uvedl, že by Trumpova celní politika mohla způsobit globální recesi, naznačil, že by podpořil ústavní žalobu na prezidenta a bez důkazů uvedl, že se Trumpovo jméno objevuje v dosud nezveřejněných spisech týkajících se zesnulého sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina



Trump mezitím na své sociální síti Truth Social napsal, že se Musk zbláznil a že nejsnadnější způsob, jak ušetřit miliardy dolarů ve státním rozpočtu, by bylo zrušit vládní dotace a kontrakty Muskových firem. Muskovy společnosti, včetně Tesly a SpaceX, podobně jako mnoho jiných firem čerpají dotace a daňové úlevy.



Musk vzápětí pohrozil, že SpaceX začne okamžitě vyřazovat z provozu svou vesmírnou loď Dragon, na kterou Americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) spoléhá při přepravě astronautů na Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS). Jen o několik hodin později však miliardář oznámil, že své rozhodnutí ohledně vyřazování lodi Dragon bere zpět, když reagoval na příspěvek, v němž ho a Trumpa jeden ze sledujících vyzval, aby "zchladili hlavy".



Otázkou nyní je, zda Trump a Musk najdou způsob, jak ukončit roztržku, která rozkládá jedno z nejvlivnějších spojenectví v moderní americké politice, píše AP. Pokud ne, nelze odhadnout, jak dalekosáhlé důsledky může mít konflikt mezi nejmocnějším mužem světa a jeho nejbohatším protějškem, poznamenala agentura. Ve hře je podle ní budoucnost Muskových firem, vládní programy, které závisejí na technologiích tohoto miliardářského vizionáře, legislativa týkající se daňových škrtů a dalších Trumpových priorit v Kongresu, jakož i šance republikánů na vítězství v kongresových volbách příští rok.



Steve Bannon, bývalý Trumpův poradce a moderátor vlivného konzervativního podcastu, ve čtvrtek uvedl, že by prezident měl nařídit americké vládě, aby převzala kontrolu nad společností SpaceX. Zároveň vyzval Trumpa, aby nechal prošetřit obvinění, že Musk užívá drogy, a aby prověřil jeho imigrační status. "Měli by zahájit formální vyšetřování jeho imigračního statusu, protože pevně věřím, že je nelegálním přistěhovalcem, a měl by být okamžitě deportován ze země," prohlásil Bannon. Musk se narodil v jihoafrické Pretorii, díky matce získal kanadské občanství a později procesem naturalizace také americké.