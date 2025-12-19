Hledat v komentářích

Marks: Dva druhy bublin a zdraví současného akciového trhu

19.12.2025 15:43
Autor: Redakce, Patria.cz

Zakladatel Oaktree Capital Management Howard Marks hovořil na Bloombergu o tom, že existují finanční bubliny založené pouze na vysoké popularitě nějaké formy finančního inženýrství. Příkladem by mohly být hypotéční deriváty. Pak jsou ale bubliny, které stojí na skutečném technologickém pokroku…

Příkladem druhé skupiny byl třeba parní pohon, internet nebo samotné počítače. Takové technologie posouvají společnost dopředu, ale zároveň mohou být doprovázené bublinou. Během ní dochází k nadměrným investicím, nastává zničení části kapitálu, ale pro celou společnost je vývoj přínosný. Podle investora patří umělá inteligence do této druhé kategorie. „Když investoři vše nenávidí, je pravděpodobné, že lze kupovat za atraktivní ceny. Pokud jsou všichni ze všeho nadšení, je třeba být opatrný.“

Co ale tato opatrnost nyní konkrétně znamená? Marks na to odpověděl, že půjčovat lze i při nejistotě. Ale půjčky by neměly být poskytovány čistě na základě domněnek. Chybou je pak poskytování půjček nově vzniklým společnostem, které mají sice malou pravděpodobnost úspěchu, ale pokud by ho dosáhly, byl by obrovský. Věřitel totiž v takovém případě čelí velkému riziku nesplácení úvěru, ale v případě úspěchu se na něm nebude proporcionálně podílet.



Marks zmínil Buffettova slova, podle kterých by investoři měli být tím opatrnější, čím méně zodpovědně se chovají ostatní. Naopak, pokud je na trhu znát zodpovědný přístup a zdravá skepse, je to pozitivní známka. Z tohoto pohledu „se současný akciový trh zdá být zdravější než trh v roce 2000“. K tomu investor dodal, že americká centrální banka určuje cenu peněz, a pokud ji stanoví příliš nízko, podporuje tím přehnaně rizikové chování. Marks si myslí, že většinu času by tak Fed měl být „pasivní“ a měl by zasahovat pouze v extrémnějších případech. Nyní přitom Marks podle svých slov nevidí moc důvodů pro další snižování sazeb.

Sazby u 3,5 % leží podle experta z historického pohledu nízko. To se promítá do celého finančního systému. Valuace amerického akciového trhu pak naznačují, že budoucí návratnost by měla na základě historických zkušeností být poměrně nízko. V takovém prostředí se mohou investoři pokoušet dosáhnout vyšší návratnosti tím, že se budou zaměřovat na rizikovější aktiva, což je ale podle Markse chyba.


