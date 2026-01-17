Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Víkendář: Došlo k tiché změně inflačního cíle?

Víkendář: Došlo k tiché změně inflačního cíle?

17.01.2026 6:09
Autor: Redakce, Patria.cz

Rozhodnutí Fedu o prosincovém snížení sazeb nebylo snadné. Růst zaměstnanosti se zpomalil, ale inflace zůstává vysoká, což Fed nutí k těžkému kompromisu. Většina z jeho vedení se přiklonila na stranu podpory trhu práce, ale ne všichni. Připomíná to ekonom David Beckworth, který se zamýšlí nad celkovým vývojem americké monetární politiky. A to včetně otázky, zda Fed nemá nový inflační cíl, který nedosahuje 2 %, ale spíše 3 %.

Ekonom připomíná, že Austan Goolsbee a Jeffrey Schmid chtěli pozdržet další snižování úrokových sazeb, dokud nepřijde více informací a nebude jasnější, jaká jsou v ekonomice hlavní rizika. Goolsbee k tomu mimo jiné řekl: „Inflace je již čtyři a půl roku nad naším cílem, další pokrok v této oblasti se na několik měsíců zastavil. A téměř všichni podnikatelé a spotřebitelé, s nimiž jsme v poslední době v naší oblasti hovořili, označují ceny za hlavní problém. Domnívám se proto, že rozumnější by bylo počkat na další informace.“

Podle Beckwortha Goolsbeeho slova a způsob uvažování dobře vystihují to, co se stále jasněji prolíná debatami o americké měnové politice. „Otázkou, které Fed čelí, už není jen to, zda se inflace s trochou větším zpožděním vrátí na 2 %, ale to, zda ekonomika vstoupila do stavu, ve kterém je strukturálně obtížnější inflaci snížit. Prosincové rozhodnutí snížit sazby navzdory tomu, že se dezinflace zastavila, naznačuje, že tato možnost již není pouze hypotetická.“

Beckworth se domnívá, že „inflace se zřejmě ustálila kolem 3 %“. Tento stav „nemusí být ani tak o slábnoucím odhodlání k utaženější měnové politice, jako o výrazných fiskálních limitech.“ Je tak otázkou, zda „3% inflace není de facto novou rovnováhou amerického makroekonomického režimu“. Ekonom ve své úvaze na toto téma připomíná, že urazil v boji proti vysoké inflaci dlouhou cestu. Vrcholu dosáhla v roce 2022 poblíž 9 %, pak začala klesat, ale od léta 2023 se pokrok zastavil na přibližně 3 %.

Od té doby k výraznému snížení nedochází a nabízí se tak otázka, zda Fed neztratil vůli dál snižovat inflaci a tiše se smířil s novým normálem. S tím, kde 3 % nahradila 2 %. „Zástupci Fedu trvají na tom, že se nevzdali svého 2% cíle… Ekonomická data ale vypovídají jiný příběh. Celková inflace zůstává stabilní u 3 % a ekonomové očekávají, že tento stav přetrvá. Konsenzus očekává, že inflace se bude v roce 2026 pohybovat poblíž 3 % a na 2,1 % neklesne dříve než v roce 2030… Jak 5letá, tak 10letá očekávaná inflace na úrovni PCE se mírně zvyšuje a vzdaluje se od 2% kotvy, kterou Fed kdysi považoval za samozřejmost.“

Beckworth pak popisuje, že v tomto vývoji může hrát stále významnější roli fiskální politika – viz zítřejší Víkendář.

Zdroj: Macroeconomi Policy Nexus


Čtěte více:

Miran: Fed se stále pohybuje výrazně nad neutrálními sazbami a k tomu není důvod
15.01.2026 15:55
Miran: Fed se stále pohybuje výrazně nad neutrálními sazbami a k tomu není důvod
Stephen Miran jako člen vedení americké centrální banky na Bloombergu ...
AI cyklus nekončí: TSMC překonává očekávání a žene polovodičový sektor vzhůru
15.01.2026 14:33
AI cyklus nekončí: TSMC překonává očekávání a žene polovodičový sektor vzhůru
První vlaštovka z AI komplexu přiletěla brzy a ohlašuje, že AI cyklus ...
Překlápění cyklu
15.01.2026 17:11
Překlápění cyklu
V principu se dá uvažovat o tom, že valuace akciového trhu jdou první,...
Boston Scientific koupí za 14,5 miliardy dolarů technologickou firmu Penumbra
15.01.2026 15:59
Boston Scientific koupí za 14,5 miliardy dolarů technologickou firmu Penumbra
Americký výrobce zdravotnického zařízení Boston Scientific koupí za 14...
Technologie táhly růst akcií, malé společnosti opět zpevnily
15.01.2026 22:01
Technologie táhly růst akcií, malé společnosti opět zpevnily
Americké akcie dnes posílily díky výraznému oživení technologických ti...
Perly týdne: Ještě větší americká výjimečnost
16.01.2026 11:45
Perly týdne: Ještě větší americká výjimečnost
Nouriel Roubini na Bloombergu popisoval, jaký dopad podle něj bude mít...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
17.01.2026
6:09Víkendář: Došlo k tiché změně inflačního cíle?
16.01.2026
22:04Wall Street končí týden v mínusu: Trumpovy komentáře k Fedu víří trhy  
17:33Co je nyní na trhu „drahé“ a co „levné“
17:11CSG spouští největší lednové IPO v historii Evropy. Zbrojařský sektor zažívá boom
15:55Cena plynu pro evropský trh se dostala nad 37 eur za MWh, nejvýše od června
15:20Realita klepe na dveře aneb Trumpovy ekonomické dopady
15:17Spojené státy prodávají venezuelskou ropu o 30 procent dráž než sama Venezuela
14:47Datová centra ženou ceny elektřiny nahoru. Trump chce big tech přimět k financování nových elektráren
14:02Dodávky Porsche loni klesly o desetinu
13:06Pět největších amerických bank hlásí rekordních 134 miliard z tradingu. Velmi dobrý rok čekají i letos
12:23Největší akvizice v historii Mitsubishi: za 7,5 miliardy dolarů kupuje těžební aktiva firmy Aethon
11:45Perly týdne: Ještě větší americká výjimečnost
11:02Polovodiče dostaly vzpruhu, ale indexy jsou na tom jen smíšeně a drahé kovy klesají  
10:08Evropa na steroidech. Index Stoxx 600 je překoupený, investoři však zůstávají klidní  
8:54Rozbřesk: Eurozóna – průmysl se nadechuje, ale nejistota přetrvává
8:51Česká vláda získala důvěru, USA uzavřely obchodní dohodu s Tchaj-wanem. Evroapa zahájí negativně  
6:03Wilson: Vlídné prostředí pro akcie, protože Fed bude ignorovat vyšší inflaci
15.01.2026
22:01Technologie táhly růst akcií, malé společnosti opět zpevnily  
17:11Překlápění cyklu
16:45ČEZ, a.s.: Skupina ČEZ dokončila akvizici společnosti Gas Distribution

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
Nebyla nalezena žádná data
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět