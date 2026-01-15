Miran: Fed se stále pohybuje výrazně nad neutrálními sazbami a k tomu není důvod

Stephen Miran jako člen vedení americké centrální banky na Bloombergu hovořil o tom, že inflace očištěná o vývoj v oblasti bydlení se pohybuje blízko 2 %. Tedy u cíle Fedu. Oblast bydlení přitom podle ekonoma odráží to, co se stalo v předchozích letech, ne aktuální situaci, a tudíž by neměla příliš promlouvat do nastavení monetární politiky. Miran se tak domnívá, že je namístě dál snižovat sazby.
Ekonom si myslí, že asi milion Američanů by mohlo mít zaměstnání bez toho, aby Fed vyvolal zbytečné inflační tlaky. Jinak řečeno centrální banka může snižováním sazeb podpořit tvorbu pracovních míst, aniž by se zvýšila rizika na straně inflace. Je totiž chybou „počítat ji čistě mechanicky hloupým způsobem“ a kvůli takovým výpočtům držet sazby zbytečně vysoko. Ekonomický růst by se podle experta mohl pohybovat až u 2,9 %, ale ekonomika je zatím nedosahuje, protože politika Fedu byla příliš restriktivní.
„Goldman Sachs je se svými predikcemi ohledně inflace hodně blízko tomu, co tvrdím já,“ řekl Miran s poukázáním na odhady banky, které se týkají vývoje cen v oblasti bydlení. I takové analýzy pak podle něj ospravedlňují jeho názor, podle kterého by sazby měly klesnout ještě o 1,5procentního bodu. Velkou váhu Miran neklade ani clům a jejich odhadovanému dopadu na inflaci v oblasti zboží.
„Pokaždé, když přijdou nová data, která ukazují, že inflace o něco klesla a nezaměstnanost o něco vzrostla, je těžší tvrdit, že monetární politika je nyní na neutrálu,“ uvedl Miran. Podle něj se tedy politika pohybuje stále v oblasti restrikce, což má uvedené dopady – inflace má tendenci klesat a nezaměstnanost naopak růst. „Podle mého názoru se stále pohybujeme výrazně nad neutrálními sazbami a k tomu není důvod,“ dodal.
Miran podle svých slov před několika lety tvrdil, že stimulace není potřeba v takovém rozsahu, v jakém byla během pandemie uplatněna. „To jsem odhadl dobře, nyní jsou má očekávání založena na vývoji inflace v oblasti bydlení… Víme, že ta půjde dolů, nevíme, co se bude dít v oblasti zboží.“ Ve výsledku je tak podle ekonoma logické tíhnout ke snižování sazeb. Diskuse se následně stočila ke scénáři, v němž by centrální banka sice snižovala své sazby, výnosy dlouhodobějších dluhopisů by ale mířily nahoru. Jak by se k tomu Miran stavěl?
Ekonom řekl, že by nečinil unáhlené závěry, bylo by třeba dobře pochopit, jaké signály trhy vlastně vysílají. Pokud by tyto signály jasně říkaly, že podle trhů Fed nejedná správně, bylo by dobré to brát na vědomí. Takovým signálem by ale nebyl pohyb trhů během jednoho týdne, muselo by jít o jasný dlouhodobější signál. Miran by se podle svých slov zamýšlel nad tím, zda něco neopomenul, ale i nad možností, že se trhy mýlí a on vývoj odhaduje správně.