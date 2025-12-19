Hledat v komentářích

Mraky nad Vestas se rozfoukaly. Výrobce větrných turbín míří k nejlepšímu roku za dekádu

19.12.2025 13:35
Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

Vestas Wind Systems završuje rok 2025 ve výrazně lepší kondici, než většina investorů ještě před několika měsíci čekala. Akcie společnosti vzrostly od začátku roku o 74 %. Obrat přišel díky silné globální poptávce po energii poháněné rozvojem umělé inteligence, stabilnějšímu prostředí na americkém trhu pevninských elektráren a zlepšení ziskovosti ve třetím čtvrtletí. Další podporu přinesla série nových zakázek a program zpětného odkupu akcií. Analytici očekávají, že Vestas vstoupí do roku 2026 s nejsilnější pozicí za řadu let a s výhledem růstu v oblasti onshore turbín i energetické bezpečnosti.

Po návratu Donalda Trumpa do prezidentského úřadu to po už tak těžkém období pro výrobce turbín Vestas Wind Systems nevypadalo dobře. Nyní tato dánská společnost končí rok 2025 s nárůstem ceny akcií o 74 %, což představuje velké oživení po propadu v předchozím roce. Je také nejvýkonnějším titulem v indexu OMX Copenhagen 25, který pomohl kompenzovat propad Novo Nordisk, uvádí Bloomberg.

Vestas

K tomuto pozoruhodnému obratu došlo uprostřed obrovské poptávky po všech druzích energie v důsledku nového boomu umělé inteligence. Navíc některé politiky namířené proti zelené energii zavedené administrativou Donalda Trumpa byly méně škodlivé, než se obávalo.

„Vestas vstoupí do roku 2026 v nejlepší formě za poslední roky, její růst podpoří jasnější politika, poptávka po energii spojená s umělou inteligencí a cíle v oblasti energetické bezpečnosti,“ uvedli analytici Bloomberg Intelligence Rob Barnett a Alessio Mastrandrea.

Pro tento sektor to bylo bouřlivých dvanáct měsíců. Investoři se po Trumpově návratu připravovali na politický šok, což by bylo pro Vestas, která považuje USA za svůj největší trh, o to bolestivější. Trumpova administrativa zmrazila povolení pro elektrárny na moři a rozhodla se přezkoumat dřívější povolení, čímž marže Vestas v tomto segmentu zůstaly nízké nebo dokonce záporné. To však nakonec více než vyvážilo ziskovější a stabilnější podnikání v USA na pevnině. A v prosinci americký federální soudce prohlásil Trumpův zákaz nových větrných projektů za nezákonný. A i když to nemusí být konečné rozhodnutí, dalo to další impuls sentimentu.

Podle Jacoba Pedersena, vedoucího oddělení akcií v AL Sydbank, se nyní podnikání společnosti Vestas v USA pro příštích několik let jeví jako stabilnější. Skutečný obrat však přišel se zprávou výrobce turbín za třetí čtvrtletí, která ukázala zlepšení ziskovosti po letech tlaku na marže v důsledku rostoucích nákladů, problémů s dodávkami a slabých cen, uvedl.

„Toto už není akcie, která by odrážela každý špatný scénář,“ řekl Pedersen, který akcie hodnotí jako „koupit“. „Odráží to rostoucí společnost se solidní ziskovostí.“

Akcie od listopadové zprávy o hospodaření vzrostly o více než 30 % a investory povzbudila i série získaných zakázek. Jen tento týden Vestas získala zakázku na 828 MW v Brazílii a tři zakázky ve Finsku. Vestas navíc minulý měsíc oznámila nový program zpětného odkupu akcií, který podpořily právě silné objednávky na turbíny na pevnině.

Analytici jsou k akciím firmy obecně pozitivní, přičemž 21 z 36 firem sledovaných agenturou Bloomberg hodnotí akcie jako „koupit“. William Mackie ze společnosti Kepler Cheuvreux minulý týden zvýšil doporučení akcií na „koupit“ a zdvojnásobil svůj cenový cíl, kdy poukazuje na silnější provozní výkon a žádné jasné negativní faktory v krátkodobém horizontu. „Nyní odhadujeme, že výkon v oblasti onshore operací, cen a vývoje objednávky překročí předchozí očekávání,“ napsal. „Ocenění je o 30 % nižší než potenciál.“

 

Čtěte více:

Zlepšení marže, pokles objednávek: Vestas balancuje mezi růstem a výzvami
13.08.2025 10:18
Zlepšení marže, pokles objednávek: Vestas balancuje mezi růstem a výzvami
Vestas v druhém čtvrtletí zvýšila tržby o 13,6 % na 3,75 miliardy eur...


