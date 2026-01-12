Export elektřiny loni po letech vzrostl, přispěla vyšší výroba elektráren

Export elektřiny z Česka do zahraničí loni po letech vzrostl. V loňském roce činil čistý vývoz do zahraničí 7,56 terawatthodiny (TWh), což je meziročně o zhruba 15 procent více. K růstu přispěla zejména vyšší produkce tuzemských elektráren. Nejvíce se exportovalo do Rakouska, naopak z Německa či Polska převažoval dovoz elektřiny. Vyplývá to z dat provozovatele přenosové soustavy ČEPS a zprávy oborového portálu oEnergetice.cz za rok 2025.
V loňském roce se tak zastavil dlouhodobý pokles českého exportu elektřiny, zřejmě ale jen dočasně. Podle předloňské analýzy ministerstva průmyslu a obchodu se Česká republika stane čistým dovozcem elektřiny možná už v roce 2027. Dovoz elektřiny bude v příštích letech stoupat hlavně po odstavení uhelných zdrojů.
Nejvíce se vloni z ČR podle statistik exportovalo do Rakouska, kam čistý vývoz činil 8,27 TWh. Následovalo Slovensko se 4,36 TWh. Neznamená to však, že tyto země byly vždy příjemci, elektřina mohla přes jejich území směřovat dál. Naopak s Polskem už loni převažoval import elektřiny do ČR, celková bilance činila 0,88 TWh dovezené elektřiny. Ještě předloni přitom mírně převažoval vývoz. V případě Německa je Česko čistým dovozcem elektřiny už delší dobu, loni se čistý import odtud zvýšil na 4,2 TWh.
Loňská bilance přeshraničních toků elektřiny je výsledkem zvýšené výroby v českých elektrárnách, která vzrostla poprvé od roku 2021. Čistá produkce elektřiny v Česku v loňském roce činila 71,4 TWh elektřiny, což je meziročně o 3,8 procenta více.
Zakladatel energetické skupiny Amper Jan Palaščák v této souvislosti upozornil, že je v tuzemsku stále v provozu velké množství uhelných zdrojů, takže instalovaný výkon elektráren nadále převyšuje domácí poptávku. "V podstatě každý rok, kdy nedojde k odstavení některého velkého uhelného bloku, přibývá několik TWh výroby navíc, přičemž uhelná elektřina tradičně ve značné míře směřuje na export," uvedl Palaščák.
Zároveň ale upozornil, že ekonomika uhelných zdrojů se rychle zhoršuje a pozice Česka jako exportéra elektřiny může skončit už v nejbližších letech. "Vývoj bude záviset i na rozhodnutí ČEPS ohledně provozu zdrojů Sev.en. Ačkoliv jde primárně o otázku české energetické bezpečnosti, toto rozhodnutí ovlivní i naši exportní schopnost," podotkl Palaščák.
Připomněl tak plán skupiny Sev.en miliardáře Pavla Tykače, která chce přibližně na přelomu letošního a příštího roku ukončit výrobu v elektrárnách Chvaletice, Počerady a Kladno. Dopady chystaného odstavení na tuzemskou energetickou síť nyní posuzuje ČEPS.