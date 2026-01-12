Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Export elektřiny loni po letech vzrostl, přispěla vyšší výroba elektráren

Export elektřiny loni po letech vzrostl, přispěla vyšší výroba elektráren

12.01.2026 14:18
Autor: ČTK

Export elektřiny z Česka do zahraničí loni po letech vzrostl. V loňském roce činil čistý vývoz do zahraničí 7,56 terawatthodiny (TWh), což je meziročně o zhruba 15 procent více. K růstu přispěla zejména vyšší produkce tuzemských elektráren. Nejvíce se exportovalo do Rakouska, naopak z Německa či Polska převažoval dovoz elektřiny. Vyplývá to z dat provozovatele přenosové soustavy ČEPS a zprávy oborového portálu oEnergetice.cz za rok 2025.

V loňském roce se tak zastavil dlouhodobý pokles českého exportu elektřiny, zřejmě ale jen dočasně. Podle předloňské analýzy ministerstva průmyslu a obchodu se Česká republika stane čistým dovozcem elektřiny možná už v roce 2027. Dovoz elektřiny bude v příštích letech stoupat hlavně po odstavení uhelných zdrojů.

Nejvíce se vloni z ČR podle statistik exportovalo do Rakouska, kam čistý vývoz činil 8,27 TWh. Následovalo Slovensko se 4,36 TWh. Neznamená to však, že tyto země byly vždy příjemci, elektřina mohla přes jejich území směřovat dál. Naopak s Polskem už loni převažoval import elektřiny do ČR, celková bilance činila 0,88 TWh dovezené elektřiny. Ještě předloni přitom mírně převažoval vývoz. V případě Německa je Česko čistým dovozcem elektřiny už delší dobu, loni se čistý import odtud zvýšil na 4,2 TWh.

Loňská bilance přeshraničních toků elektřiny je výsledkem zvýšené výroby v českých elektrárnách, která vzrostla poprvé od roku 2021. Čistá produkce elektřiny v Česku v loňském roce činila 71,4 TWh elektřiny, což je meziročně o 3,8 procenta více.

Zakladatel energetické skupiny Amper Jan Palaščák v této souvislosti upozornil, že je v tuzemsku stále v provozu velké množství uhelných zdrojů, takže instalovaný výkon elektráren nadále převyšuje domácí poptávku. "V podstatě každý rok, kdy nedojde k odstavení některého velkého uhelného bloku, přibývá několik TWh výroby navíc, přičemž uhelná elektřina tradičně ve značné míře směřuje na export," uvedl Palaščák.

Zároveň ale upozornil, že ekonomika uhelných zdrojů se rychle zhoršuje a pozice Česka jako exportéra elektřiny může skončit už v nejbližších letech. "Vývoj bude záviset i na rozhodnutí ČEPS ohledně provozu zdrojů Sev.en. Ačkoliv jde primárně o otázku české energetické bezpečnosti, toto rozhodnutí ovlivní i naši exportní schopnost," podotkl Palaščák.

Připomněl tak plán skupiny Sev.en miliardáře Pavla Tykače, která chce přibližně na přelomu letošního a příštího roku ukončit výrobu v elektrárnách Chvaletice, Počerady a Kladno. Dopady chystaného odstavení na tuzemskou energetickou síť nyní posuzuje ČEPS.


Čtěte více:

Americké ministerstvo spravedlnosti začalo vyšetřovat šéfa centrální banky
12.01.2026 11:47
Americké ministerstvo spravedlnosti začalo vyšetřovat šéfa centrální banky
Americké ministerstvo spravedlnosti začalo vyšetřovat šéfa centrální b...
Investory na úvod týdne vystrašil nový útok na Fed
12.01.2026 11:57
Investory na úvod týdne vystrašil nový útok na Fed
Vstup do nového týdne přináší ztráty dolaru, který vůči euru slábne n...
Tlak na Fed rozhýbal trhy: akcie klesají, zlato láká
12.01.2026 12:34
Tlak na Fed rozhýbal trhy: akcie klesají, zlato láká
Na světových trzích znovu sílí nálada „Prodávat Ameriku“. Investory zn...
Trump tlačí na vydavatele kreditek, aby snížili úroky. Akcie bank klesají
12.01.2026 13:23
Trump tlačí na vydavatele kreditek, aby snížili úroky. Akcie bank klesají
Americký prezident Donald Trump vyvíjí tlak na poskytovatele kreditníc...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
12.01.2026
14:18Export elektřiny loni po letech vzrostl, přispěla vyšší výroba elektráren
14:12Týdenní výhled: Nový útok na Fed a začátek výsledkové sezóny  
13:23Trump tlačí na vydavatele kreditek, aby snížili úroky. Akcie bank klesají
12:34Tlak na Fed rozhýbal trhy: akcie klesají, zlato láká  
11:57Investory na úvod týdne vystrašil nový útok na Fed  
11:47Americké ministerstvo spravedlnosti začalo vyšetřovat šéfa centrální banky
10:47Zlato a stříbro jsou na nových rekordech
8:55Geopolitika opět na vrcholu agendy. Tlak na Fed oživuje sentiment „Prodávat Ameriku“, futures jsou v rudém  
8:45Rozbřesk: Inflace může klesnout na začátku roku hlouběji. Co na to sazby?
6:01OpenAI, Anthropic, SpaceX. Jak moc budou potenciální IPO pro investory atraktivní?
11.01.2026
16:36Goldman Sachs: Valuace říkají, jak moc se trh může pohnout. Nejsou ale katalyzátorem, který by takový pohyb vyvolával
9:37Víkendář: Změnilo by digitální euro fungování finančního systému?
10.01.2026
16:17Goldman Sachs: Investice do AI se ve vztahu k růstu ekonomiky hodně přeceňují
9:34Víkendář: Směrem k digitálnímu euru
09.01.2026
22:00Smíšená data z trhu práce nezabránila S&P 500 v růstu na nová maxima  
18:09Rozhoduje hotovost
16:36Traders Talk: Netflix u ročních minim, ČEZ zůstává stálicí a IPO Czechoslovak Group
15:35Trh práce v prosinci zůstal v zajetých kolejích, Fed může snižovat, a to finančním trhům stačí
14:53KKCG Real Estate Financing a.s. - Oznámení o manažerských transakcích
14:35Akcie Rolls-Royce stanovují nová maxima každý den roku 2026. Co stojí za jejich růstem?

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
Nebyla nalezena žádná data
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět