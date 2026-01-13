Datacentra zvedají ceny elektřiny. Trump tlačí na technologické giganty, aby podnikli opatření

Americký prezident Donald Trump se snaží před blížícími se volbami (midterms) spotřebitelům dokázat, že je ochrání před vyššími životními náklady. V prosinci oznámil „válečnickou dividendu“ 1 776 dolarů pro americké vojáky, začátkem měsíce požadoval nákup hypotečních dluhopisů v hodnotě 200 miliard dolarů s cílem snížit úrokové sazby hypoték a před pár dny vyvinul tlak na poskytovatele kreditních karet, po nichž chce, aby na rok zastropovali úroky na kreditkách na 10 procent. Nyní začal řešit ceny energií v souvislosti s boomem datových center.
V pondělí šéf Bílého domu uvedl, že oznámí změny, které zajistí, aby Američané neplatili vyšší účty za energie kvůli tomu, že firma staví více datových center kvůli rostoucí poptávce po umělé inteligenci. AI datacentra totiž spotřebovávají obrovské množství elektřiny, což může zvyšovat ceny pro běžné domácnosti.
„Nikdy nechci, aby Američané platili vyšší účty za elektřinu kvůli datovým centrům. Proto moje administrativa spolupracuje s velkými americkými technologickými společnostmi, aby zajistila jejich závazek vůči americkému lidu, a v nadcházejících týdnech budeme mít mnoho oznámení,“ napsal Trump na své síti Truth Social.
„První je , se kterým můj tým spolupracuje, a který začne tento týden provádět zásadní změny, aby Američané nemuseli ‚platit účet‘ za jejich spotřebu energie v podobě vyšších účtů za elektřinu,“ dodal.
Největší technologické firmy rychle staví energeticky náročná datová centra, aby vyhověly vysoké poptávce po AI. Ruku v ruce s tím se ale snaží zajišťovat i dodávky elektřiny pro jejich napájení. Minulý týden například Meta oznámila dohody se třemi jadernými elektrárnami pro datové centrum v Ohiu.
Podle listopadového zjištění serveru CNBC účtovaly americké energetické společnosti v srpnu spotřebitelům za elektřinu meziročně o šest procent více včetně států s mnoha datovými centry.
už dříve uvedl, že dopadu svých datacenter na místní obyvatele věnuje velkou pozornost. „Chci, abyste věděli, že děláme vše, co můžeme, a věřím, že se nám daří tuto otázku dobře řešit, abyste kvůli naší přítomnosti nemuseli platit více za elektřinu,“ vzkázal na zářijovém setkání s občany ve Wisconsinu, kde firma staví AI datové centrum, místopředseda Brad Smith.
Ač ve Wisconsinu společnost pokračuje v některých projektech, tak nakonec své plány na datové centrum ve vesnici Caledonia stáhla právě kvůli silnému odporu místních obyvatel. Projekt měl být umístěn 32 km od datového centra ve vesnici Mount Pleasant.