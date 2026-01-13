Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Datacentra zvedají ceny elektřiny. Trump tlačí na technologické giganty, aby podnikli opatření

Datacentra zvedají ceny elektřiny. Trump tlačí na technologické giganty, aby podnikli opatření

13.01.2026 10:41
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Americký prezident Donald Trump se snaží před blížícími se volbami (midterms) spotřebitelům dokázat, že je ochrání před vyššími životními náklady. V prosinci oznámil „válečnickou dividendu“ 1 776 dolarů pro americké vojáky, začátkem měsíce požadoval nákup hypotečních dluhopisů v hodnotě 200 miliard dolarů s cílem snížit úrokové sazby hypoték a před pár dny vyvinul tlak na poskytovatele kreditních karet, po nichž chce, aby na rok zastropovali úroky na kreditkách na 10 procent. Nyní začal řešit ceny energií v souvislosti s boomem datových center.

V pondělí šéf Bílého domu uvedl, že Microsoft oznámí změny, které zajistí, aby Američané neplatili vyšší účty za energie kvůli tomu, že firma staví více datových center kvůli rostoucí poptávce po umělé inteligenci. AI datacentra totiž spotřebovávají obrovské množství elektřiny, což může zvyšovat ceny pro běžné domácnosti.

„Nikdy nechci, aby Američané platili vyšší účty za elektřinu kvůli datovým centrům. Proto moje administrativa spolupracuje s velkými americkými technologickými společnostmi, aby zajistila jejich závazek vůči americkému lidu, a v nadcházejících týdnech budeme mít mnoho oznámení,“ napsal Trump na své síti Truth Social.

„První je Microsoft, se kterým můj tým spolupracuje, a který začne tento týden provádět zásadní změny, aby Američané nemuseli ‚platit účet‘ za jejich spotřebu energie v podobě vyšších účtů za elektřinu,“ dodal.

Největší technologické firmy rychle staví energeticky náročná datová centra, aby vyhověly vysoké poptávce po AI. Ruku v ruce s tím se ale snaží zajišťovat i dodávky elektřiny pro jejich napájení. Minulý týden například Meta oznámila dohody se třemi jadernými elektrárnami pro datové centrum v Ohiu.

Podle listopadového zjištění serveru CNBC účtovaly americké energetické společnosti v srpnu spotřebitelům za elektřinu meziročně o šest procent více včetně států s mnoha datovými centry.

Microsoft už dříve uvedl, že dopadu svých datacenter na místní obyvatele věnuje velkou pozornost. „Chci, abyste věděli, že děláme vše, co můžeme, a věřím, že se nám daří tuto otázku dobře řešit, abyste kvůli naší přítomnosti nemuseli platit více za elektřinu,“ vzkázal na zářijovém setkání s občany ve Wisconsinu, kde firma staví AI datové centrum, místopředseda Microsoftu Brad Smith.

Ač ve Wisconsinu společnost pokračuje v některých projektech, tak nakonec své plány na datové centrum ve vesnici Caledonia stáhla právě kvůli silnému odporu místních obyvatel. Projekt měl být umístěn 32 km od datového centra ve vesnici Mount Pleasant.



Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
13.01.2026
12:17Velké centrální banky se postavily za Powella
12:10Trumpův tah proti Íránu může zničit křehké příměří s Čínou
11:34Před inflací a výsledky JPM se dnes obchoduje opatrně  
10:41Datacentra zvedají ceny elektřiny. Trump tlačí na technologické giganty, aby podnikli opatření
9:59Komerční banka, a.s.: Hlavní akcionáři KB k 31.12.2025
9:20Rozbřesk: Ukončit nezávislost Fedu značí posunout Ameriku mezi emerging markets
8:54Írán přidává na geopolitické nejistotě, Alphabet překročil hranici 4 bilionů USD a Japonsko reaguje na možné předčasné volby  
6:01Citi: Investoři míří za hranice USA. Rok 2026 má patřit širšímu portfoliu
12.01.2026
17:09Korekce, medvědí trhy a praskání valuačních bublin
16:16Týdenní výhled: Nový útok na Fed a začátek výsledkové sezóny  
15:19Důvěra investorů v hospodářství eurozóny je nejvyšší za půl roku
14:18Export elektřiny loni po letech vzrostl, přispěla vyšší výroba elektráren
13:23Trump tlačí na vydavatele kreditek, aby snížili úroky. Akcie bank klesají
12:34Tlak na Fed rozhýbal trhy: akcie klesají, zlato láká  
11:57Investory na úvod týdne vystrašil nový útok na Fed  
11:47Americké ministerstvo spravedlnosti začalo vyšetřovat šéfa centrální banky
10:47Zlato a stříbro jsou na nových rekordech
8:55Geopolitika opět na vrcholu agendy. Tlak na Fed oživuje sentiment „Prodávat Ameriku“, futures jsou v rudém  
8:45Rozbřesk: Inflace může klesnout na začátku roku hlouběji. Co na to sazby?
6:01OpenAI, Anthropic, SpaceX. Jak moc budou potenciální IPO pro investory atraktivní?

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
9:00CZ - CPI, y/y
10:00CZ - Běžný účet, mld. Kč
14:30USA - CPI, y/y
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět