Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Výroba elektřiny v ČR loni po letech vzrostla, růst táhly hlavně jaderné zdroje

Výroba elektřiny v ČR loni po letech vzrostla, růst táhly hlavně jaderné zdroje

06.01.2026 10:02
Autor: ČTK

Čistá výroba elektřiny v Česku v loňském roce poprvé od roku 2021 vzrostla. Tuzemské energetické zdroje za celý rok vyprodukovaly 71,4 terawatthodiny (TWh) elektřiny, což je meziročně o 3,8 procenta více. Růst výroby táhly především jaderné elektrárny, navýšení produkce je patrné také u solárů. Výroba z uhlí loni stagnovala, za poslední tři roky klesla o 28 procent. Roste i spotřeba elektřiny, její ceny naopak klesají. Vyplývá to ze zprávy oborového portálu oEnergetice.cz za rok 2025.

Největším zdrojem elektřiny byly podle zprávy loni tradičně jaderné zdroje, které měly podíl více než 42 procent. Hrubá produkce jaderných elektráren Dukovany a Temelín loni činila 32,066 TWh, což je dosud nejvíce. Druhým největším zdrojem byly hnědouhelné elektrárny s 32,2 procenta. Jejich podíl postupně klesá. Třetí byly solární elektrárny s podílem 6,6 procenta. Výrobu přitom navýšily třetí rok po sobě, meziročně o více než 20 procent. Předčily tak i plynové zdroje, jejichž podíl činil 5,2 procenta. Následovaly vodní elektrárny, ostatní obnovitelné zdroje energie a biomasa s jednotkami procent.

Výroba z uhelných zdrojů loni stagnovala, dohromady činila necelých 24 TWh, tedy stejně jako před rokem. V příštích letech lze očekávat další pokles jejich podílu. První z velkých uhelných elektráren plánuje jejich provozovatel uzavřít zhruba za rok. Skupina Sev.en miliardáře Pavla Tykače loni oznámila, že plánuje ukončit výrobu v elektrárnách Chvaletice, Počerady a Kladno. Dopady chystaného odstavení na tuzemskou energetickou síť nyní posuzuje ČEPS.

Spolu s rostoucí výrobou stoupá i spotřeba elektřiny. V loňském roce činila 59,3 TWh, meziročně tak byla o 2,3 procenta vyšší. Přispělo k tomu zejména chladnější počasí, průměrná teplota 8,8 stupně byla o 1,5 stupně nižší než v roce 2024. Oproti dlouhodobému normálu byla však stále mírně nadprůměrná.

Ke zvýšené spotřebě přispěla také klesající cena silové elektřiny. Ta se loni v průměru snížila o osm procent, ke konci roku podle zprávy činila průměrných 2942 bez DPH ve vysokém tarifu a 2855 bez DPH v nízkém tarifu.


Čtěte více:

Povedený rok pro českou korunu. Udrží své zisky i v roce 2026?
06.01.2026 6:06
Povedený rok pro českou korunu. Udrží své zisky i v roce 2026?
České měně se loni mimořádně dařilo. Vůči euru přidala téměř čtyři pr...
Trhy na Trumpem vyvolané nejistotě profitují
05.01.2026 22:01
Trhy na Trumpem vyvolané nejistotě profitují
Index S&P 500 v pondělí povyskočil, podpořen růstem finančních a ener...
Maduro u soudu řekl, že byl unesen a je nevinný, Rubin od Nvidie je na cestě, Evropa otevře v zeleném
06.01.2026 8:36
Maduro u soudu řekl, že byl unesen a je nevinný, Rubin od Nvidie je na cestě, Evropa otevře v zeleném
Venezuela má novou prezidentku, Maduro poprvé stanul před americkým so...
Rozbřesk: Proč americká intervence ve Venezuele nezlevní pohonné hmoty v Česku
06.01.2026 9:02
Rozbřesk: Proč americká intervence ve Venezuele nezlevní pohonné hmoty v Česku
Americká intervence ve Venezuele tak trochu připomíná staré časy. Tent...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
06.01.2026
17:11Vyřeší trhy to, co zase tak nejde centrální bance?
15:59Jefferies: Sazby dolů, valuace akcií ještě výš
14:40Inflace v Německu v prosinci klesla na 1,8 procenta, loni činila 2,2 procenta
14:20Nová cílová cena a doporučení k Erste: Solidní výkonnost trh již zacenil, potenciál dalšího růstu akcií je omezený  
14:05Státní rozpočet skončil v roce 2025 ve schodku 290 miliard korun. Co čekat v letošním roce?
13:59Český lídr světa online investic Patria Finance vstupuje na slovenský trh a otevírá pobočku v Bratislavě
13:07Před rokem DeepSeek šokoval svět AI. Proč je od té doby v ústraní?
13:01Státní rozpočet měl loni schodek téměř 291 miliard, o 50 miliard více než byl plán
12:11FX Strategie: Koruna vstupuje do nového roku ve formě – udrží své zisky?  
11:47Čína zakázala vývoz zboží použitelného i pro zbrojní účely do Japonska
11:10Investoři se zaměřili na Asii, zatímco evropské a americké akcie jsou dnes nevýrazné  
10:38Rubin je pětkrát rychlejší při provozu AI softwaru než Blackwell. Nová generace AI čipů Nvidie nastoupí ve druhé polovině roku
10:02Výroba elektřiny v ČR loni po letech vzrostla, růst táhly hlavně jaderné zdroje
9:02Rozbřesk: Proč americká intervence ve Venezuele nezlevní pohonné hmoty v Česku
8:36Maduro u soudu řekl, že byl unesen a je nevinný, Rubin od Nvidie je na cestě, Evropa otevře v zeleném  
6:06Povedený rok pro českou korunu. Udrží své zisky i v roce 2026?  
05.01.2026
22:01Trhy na Trumpem vyvolané nejistotě profitují  
17:07Peníze a blázni…
16:26Online tržiště mění pravidla hry a IKEA na to doplácí. Společnost se snaží přizpůsobit
16:25PODCAST Týdenní výhled: USA silou přebírají venezuelský ropný průmysl  

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
14:00DE - Harmonizovaný CPI, y/y
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět