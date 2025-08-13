Hledat v komentářích

Zlepšení marže, pokles objednávek: Vestas balancuje mezi růstem a výzvami

13.08.2025 10:18
Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

Vestas v druhém čtvrtletí zvýšila tržby o 13,6 % na 3,75 miliardy eur, ale stejně zaostala za očekáváním analytiků. Provozní marže se sice zotavila z loňského propadu, ale zisk EBIT nedosáhl odhadů. Objem nových objednávek výrazně klesl kvůli politické nejistotě, přesto celková hodnota portfolia objednávek a servisních smluv vzrostla na rekordních 67,3 miliardy eur. Firma potvrdila stabilní výhled na celý rok a pokračuje v investicích do offshore segmentu. Investoři oceňují zotavení objednávek po reportovaném období a akcie si připisuje 2,4 %.

vestas 

Dánský výrobce větrných turbín Vestas Wind Systems vykázal za druhé čtvrtletí roku 2025 meziroční nárůst tržeb o 13,6 % na 3,75 miliardy eur, čímž ale zaostal za očekáváním analytiků (odhad 4 miliardy eur). EBIT marže před významnými položkami se zlepšila na 1,5 %, oproti loňským -5,6 %, což naznačuje postupné zotavování provozní výkonnosti. Přesto ani zisk EBIT ve výši 57 milionů eur nedosáhl průměrného odhadu analytiků, který činil 85,7 milionu eur. Výsledky byly podpořeny lepší výkonností projektů na pevnině a nižšími náklady na záruky, ale byly kompenzovány investicemi do offshore segmentu.

Vestas zaznamenala ve druhém kvartále závazné objednávky na větrné turbíny v objemu 2 009 MW, což představuje pokles o 44 % oproti stejnému období roku 2024. Hodnota nevyřízených objednávek na turbíny dosáhla k 30. červnu 31,4 miliardy eur. K tomu se přidávají servisní smlouvy s očekávanými budoucími příjmy ve výši 35,9 miliardy eur, což znamená, že celková hodnota kombinovaného portfolia objednávek a servisních smluv činí 67,3 miliardy eur – o 4,3 miliardy více než v roce 2024. Přesto Vestas začátkem týdne (tj. po reportovaném období) oznámila významné objednávky v USA, což naznačuje, že zákazníci začínají znovu nakupovat díky jasnějšímu vývoji daňových úlev po schválení Trumpova daňového a rozpočtového zákona.

Generální ředitel Henrik Andersen uvedl, že firma zaznamenává dobrou dynamiku objednávek v regionu EMEA, ale že politická nejistota nadále ovlivňuje klíčové trhy. Vestas je významným dodavatelem pro developery větrných elektráren v USA, kde prezident Donald Trump omezil podporu tohoto zdroje energie. Firma spolupracuje se zákazníky, partnery a vládami na řešení tržních výzev a budování dostupných, bezpečných a udržitelných energetických systémů.

Volné cash flow se propadlo do záporných 227 milionů eur, zatímco ve stejném období loňského roku bylo pozitivní ve výši 524 milionů eur. Tento vývoj souvisí mimo jiné s investicemi do rozjezdu offshore segmentu, zejména s dodávkami prvních projektů s turbínou V236-15.0 MW.

Výhled zůstává stabilní

Společnost potvrdila svůj celoroční výhled, kdy očekává tržby v rozmezí 18 až 20 miliard eur a EBIT marži před zvláštními položkami mezi 4–7 %. Celkové investice v roce 2025 by měly dosáhnout přibližně 1,2 miliardy eur. To je povzbudivý signál pro investory v sektoru větrné energie po rekordním výprodeji akcií dánské offshore společnosti Orsted A/S začátkem tohoto týdne.

U Vestas má podle průzkumu Bloombergu 21 analytiků doporučení analytiků koupit, 9 držet a 7 prodat.


Zdroj: Bloomberg, Vestas; Foto: Vestas

 


