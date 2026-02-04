Hledat v komentářích

Eli Lilly v ostrém kontrastu s Novo Nordiskem. Tržby mohou letos stoupnout až o 27 procent

04.02.2026 14:05
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Skutečnost, že Eli Lilly je na trhu s léky na hubnutí před Novo Nordiskem, je jasná už delší dobu, nicméně nyní se zdá, že se propast mezi oběma giganty výrazně zvětšila. Zatímco dánský Novo Nordisk včera investory šokoval svým výrazně zhoršeným výhledem, tak jeho americký rival se dnes vytasil se zcela opačnými čísly: hospodaření za poslední tři měsíce loňského roku předčila očekávání trhu stejně jako výhled pro letošek.

Eli Lilly letos očekává silnou poptávku po lécích Mounjaro (diabetes) a Zepbound (obezita), což dokládá i odhad celoročního růstu tržeb až o 27 procent. Konkrétně farmaceutický gigant očekává tržby mezi 80 a 83 miliardami dolarů, což je poměrně vysoko nad odhadem Wall Street (77,7 mld. USD).

Předpovědi firma překonala i v případě upraveného zisku na akcii, který se má pohybovat mezi 33,50 až 35 dolary, zatímco analytici čekali 33,08 dolaru.

Co se týče tržeb v loňském čtvrtém čtvrtletí, tak injekční přípravek Zepbound vygeneroval 4,3 mld. USD (meziročně +123 %) při očekávání o půl miliardy nižším. Lék Mounjaro vydělal firmě 7,4 mld. USD (+110 %), což bylo dokonce o 0,7 mld. USD více než čekal trh. Celkově pak Eli Lilly ve zmíněném kvartálu dosáhla tržeb ve výši 19,3 mld. USD (+43 %) při konsenzu 18 mld. USD. Odhady předčil i upravený zisk na akcii, jenž činil 7,54 dolaru (meziročně +42 %) oproti očekávaným 6,73 dolaru.

Tato čísla jsou tak v ostrém kontrastu s čísly od Novo Nordisku, jenž naopak včera uvedl, že v letošním roce počítá s poklesem tržeb o pět až 13 procent. A zatímco akcie Novo reagovaly propadem až o 18 procent, tak u Eli Lilly svítí v premarketu zelených osm procent.

Eli Lilly je na tom ve srovnání s Novo lépe, protože její klíčové léky Mounjaro a Zepbound mají ještě zhruba deset let patentové ochrany. Společnost byla také aktivnější v boji proti kopírování jejich léků. Naproti tomu přípravky od Novo začnou už letos v některých zemích čelit generické konkurenci, upozornila agentura Bloomberg.

el

Stejně jako Novo, které už čtyři týdny prodává pilulkovou verzi svého původně injekčního léku Wegovy, se brzy na trh dostane lék na obezitu v pilulkové verzi (orforglipron) také od Eli Lilly. Ke schválení regulátory by mělo dojít v dubnu, přičemž společnost je na definitivní zelenou připravena okamžitě reagovat, protože už vyrobila miliardy dávek tohoto léku. Nejnižší dávka pilulky bude stát 149 dolarů měsíčně.

Dohoda s Trumpem

Jako Novo Nordisk, tak i Eli Lilly loni v listopadu oznámily dohody s americkým prezidentem Donaldem Trumpem o drastickém snížení cen jejich nejprodávanějších léků proti obezitě a cukrovce, které by sice měly navýšit počet léků na předpis, zároveň ale negativně poznamenat tržby.

Obě společnosti souhlasily, že v roce 2026 výrazně sníží ceny těchto léčiv pro příjemce federálních programů zdravotního pojištění Medicare a Medicaid a nabídnou je přímo spotřebitelům se slevou na platformě TrumpRx, která dosud nebyla spuštěna. Výměnou za to získají tříletou výjimku z cel.

V nedávném rozhovoru pro CNBC generální ředitel Eli Lilly Dave Ricks přiznal, že kvůli této dohodě dojde na začátku tohoto roku ke "snížení cen", avšak růst objemu léků "se ve druhé polovině roku zrychlí."

 

