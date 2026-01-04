Novo Nordisk vstupuje do roku 2026 v defenzivě: čeká ho klíčová bitva na americkém trhu

Po rekordně špatném roce se Novo Nordisk ocitá na rozcestí. Společnost, která ještě nedávno patřila mezi největší favority investorů, nyní čelí tvrdé realitě: ztrátě důvěry na jednom z nejlukrativnějších trhů v oblasti léků na obezitu. Rok 2025 byl pro dánského farmaceutického giganta nejhorším v jeho více než třicetileté historii na burze. Za propadem akcií stojí kombinace faktorů: opakované snižování výhledu, agresivní postup konkurenta , změny ve vedení a levné generické verze zaplavující americký trh. Přesto se na konci roku objevila jiskra naděje. Americká FDA schválila perorální verzi Wegovy, prvního léku GLP-1 na hubnutí ve formě pilulky. Akcie vzrostly téměř o 10 %, protože investoři vsadili na návrat Novo do hry.
Schválení Wegovy v pilulkové formě je pro Novo strategickým vítězstvím. Studie ukazují, že pacienti zhubnou v průměru 16,6 % hmotnosti za 64 týdnů, což je srovnatelné s injekční verzí. Pilulky navíc přinášejí výhody: snadnější distribuci, žádné chlazení a vyšší komfort pro pacienty.
Eli Lilly však nezůstává pozadu. Jejich vlastní pilulka orforglipron by měla získat schválení nejpozději ve 2. čtvrtletí 2026. Souboj o trh bude intenzivní, píše server CNBC.
Zatímco staví na agresivní komunikaci „nejlepšího léku na hubnutí“, Novo zdůrazňuje širší přístup: obezita jako nemoc a léčba souvisejících komplikací (játra, ledviny, srdce). Přesto trh zatím táhne jednoduchý příběh: maximální úbytek hmotnosti. Novo reaguje – kromě pilulky Wegovy požádalo o schválení vyšší dávky injekce (7,2 mg), která v testech dosáhla 20,7% snížení hmotnosti, tedy úrovně konkurenčního Zepbound od Lilly.
Rostoucí důraz na trh přímého prodeje spotřebitelům bude jednou z klíčových oblastí, které stojí za pozornost. Trh s léky na hubnutí je výrazně orientovaný na spotřebitele, což jej odlišuje od většiny jiných „blockbuster“ přípravků, které jsou obvykle hrazeny zdravotními plány v USA nebo národními zdravotními systémy v Evropě.
Druhé funkční období prezidenta Donalda Trumpa přineslo farmaceutickým firmám, včetně Novo, řadu komplikací. Trump během roku opakovaně hrozil trojcifernými tarify, pokud společnosti výrazně neinvestují v USA, a zároveň vedl kampaň proti vysokým cenám léků pro Američany.
Nespokojenost s tím, že ceny léků v USA mohou být více než čtyřnásobné oproti Evropě, není nová. Loni tehdejší CEO Novo Lars Fruergaard Jorgensen svědčil před senátním panelem vedeným Berniem Sandersem, který vyzval firmu, aby „nás přestala okrádat“ vysokými cenami.
Trump však zašel ještě dál a prosazoval tzv. „Most Favored Nation“ model, podle kterého by cena v USA odpovídala nejnižší ceně mezi vyspělými zeměmi.
V listopadu Trumpova administrativa uzavřela dohodu s Novo a Lilly o snížení cen jejich nejprodávanějších GLP-1 léků pro Medicare a Medicaid a také o nabídce přímo spotřebitelům se slevou prostřednictvím webu TrumpRx.gov, který má být spuštěn letos v lednu.
Nový trh přímého prodeje pacientům se stává klíčovým motorem růstu, ale konkurenci představují tzv. compoundeři – výrobci levnějších kopií, kteří prosperovali během dřívějšího nedostatku semaglutidu.
„Dohoda TrumpRx pomůže Novo lépe konkurovat compounderům cenově, i když rychlejší uvedení orforglipronu by mohlo snížit jeho šance získat náskok v kanálu přímého prodeje před Lilly,“ řekla CNBC Karen Andersenová ze společnosti Morningstar. „Trh přímého prodeje se začal v roce 2025 slibně rozvíjet, zejména u LillyDirect… perorální GLP-1 léky budou pro tento kanál ještě vhodnější. To dále posune trh směrem k platbám v hotovosti," dodala.
Výzvy
Investoři čekají, zda nové vedení Novo dokáže zlepšit výsledky v USA. V květnu společnost odvolala CEO po osmi letech kvůli „nedávným tržním výzvám“ a „vývoji ceny akcií“. O půl roku později odstoupili všichni nezávislí členové představenstva kvůli sporům s hlavním akcionářem o tempo změn a způsob řešení problémů na americkém trhu.
„Rozvoj trhu pro Wegovy a Ozempic je klíčová bitva pro (CEO) Mika Doustdara a nové vedení. Vývoj v USA je pro investory testem důvěry. Zatím tu nevidíme žádný významný pozitivní posun,“ řekl analytik Sydbank Soren Lontoft Hansen.
Nižší ceny pro Medicare i přímé platby spotřebitelů v důsledku MFN, stejně jako vypršení patentů v zemích jako Brazílie, Kanada a Čína „pravděpodobně povedou k poklesu tržeb,“ dodal Hansen.
Rok 2026 také přinese více jasno ohledně léku nové generace CagriSema, který kombinuje semaglutid (agonista GLP-1) s cagrilintidem (analog amylinu).
Dlouhodobý výhled
Konkurence se pravděpodobně zostří nad rámec Lilly a compounderů, protože firmy jako , , či posouvají své kandidáty do pozdní fáze vývoje. Budoucnost může přinést větší diverzifikaci léčby – vyvíjí se řada nových léků, které slibují dlouhodobější kontrolu hmotnosti, lepší bezpečnostní profily a kombinace látek ovlivňujících různé hormony regulující chuť k jídlu.
„Letos jsme viděli řadu kroků, které ukazují Novo jako rozpolcenou firmu – například uzavření dohody s Hims a její následné ukončení… vyjednávání o akvizici Metsera, odstoupení od jednání a pak návrat po podepsané dohodě s Pfizerem. Schválení tabletové verze Wegovy je pro Novo symbolicky velmi důležité po sérii zklamání v datech i finančních výsledcích. Firma potřebovala vítězství – a teď musí správně realizovat," uzavřela Andersenová.