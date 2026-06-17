Premiéru Kevina Warshe zastínil jestřábí obrat vedení Fedu

Fed začíná psát zcela novou kapitolu v řízení měnové politiky, která bude definována jeho novým, ambiciózně vypadajícím šéfem Kevinem Warshem. Ten přitom při své premiéře začal velmi zostra. Pro začátek se mu podařilo seškrtat většinu tradičního komentáře k rozhodnutí Fedu na několik stručných vět a zpochybnit prognózu centrální banky tím, že do ní vůbec nepřispěl svým názorem.
Přitom právě nová kvartální prognóza by se za normálních okolností stala velkým tématem pro trhy, neboť se v ní zcela nečekaně vyslovilo 9 z 18 hlasů pro to, aby Fed ještě v tomto roce zvýšil úrokové sazby. K dramatickému názorovému obratu amerických centrálních bankéřů přitom zřejmě přispěla drastická revize inflace směrem vzhůru (jádrová inflace pro konec roku 2026 byla revidována z 2,7 % na 3,3 %), zatímco očekávaná tempa růstu zůstala prakticky nezměněna a míra nezaměstnanosti byla o něco snížena. Nový šéf Fedu k tomu měl jen máloco říct, přičemž na otázku, zda je současná úroveň sazeb Fedu restriktivní, odpověděl, že pro některé segmenty ekonomiky (například realitní sektor) ano, a pro jiné nikoliv. Z úst Kevina Warshe však zaznělo i to, že se Fed již za šest týdnů sejde znovu, aby tuto otázku znovu projednal. To může naznačovat, že ve druhé polovině roku se skutečně můžeme dočkat překvapení v podobě zvýšení oficiálních úrokových sazeb v USA.
Odhlédneme-li od Warshem slibovaných reforem, které se budou týkat jak komunikace centrální banky, tak využívání makroekonomických dat, bylo pro dlouhý konec výnosové křivky a dolar velmi důležité, že se nový šéf Fedu jednoznačně přihlásil k naplňování dvouprocentního cíle. Již po první tiskové konferenci nového šéfa americké centrální banky je však jasné, že tento cíl chce naplnit výrazně jiným stylem než jeho předchůdci.
Je však otázkou, na kolik se mu podaří získat pro takové změny v provádění měnové politiky i zbytek vedení centrální banky. Strohý komentář k rozhodnutí Fedu a hlasování o sazbách, jež tentokrát vyznělo 12:0 pro stabilitu sazeb, může na první pohled působit jako podpora novému vedení. To však vůbec neznamená, že se ostatní američtí centrální bankéři většinově vysloví pro zrušení poskytování kvartálních prognóz. Koneckonců síla autority Kevina Warshe se může projevit již na příštím či zářijovém zasedání v situaci, kdy se většina výboru, který rozhoduje o úrokových sazbách (FOMC), rozhodne hlasovat pro zvýšení sazeb.