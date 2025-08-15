Hledat v komentářích

Detail - články
Krugman: Pokud budoucího šéfa Fedu vybere Trump, bude přijímat rozkazy z Bílého domu

15.08.2025 6:10
Autor: Redakce, Patria.cz

Paul Krugman na Yahoo Finance komentoval současné dění v americké ekonomice, včetně tlaku, který někteří politici vyvíjí na centrální banku. Podle ekonoma se objevuje názor, podle kterého jsou nízké sazby jakousi „odměnou za dobré chování“. Podle tohoto pohledu si americké hospodářství nyní vede dobře, a tudíž by sazby měly jít dolů. „Takhle to ale nefunguje,“ vysvětloval Krugman.

Sazby totiž nemají být odměnou za stav ekonomiky, jsou nástrojem k jejímu managementu. Pokud se tedy ekonomická aktivita drží na vysokých úrovních, je to spíše argument pro sazby vyšší než pro nižší. Podle ekonoma ale někteří lidé přestávají vnímat a chápat to, jak skutečně pracuje centrální banka. A kde by podle něj měly sazby nyní skutečně být? Krugman odpověděl, že ekonomická data ukazují na historicky nízkou nezaměstnanost, inflace je „trochu nahoře, ale ne moc,“ čísla týkající se produktu jsou „plná informačního šumu kvůli clům“. Celkově se podle ekonoma zdá, že ekonomika zpomaluje, ale ne výrazně.



K tomu Krugman dodal, že nyní je otázkou i to, jak rychle by americké hospodářství vlastně mělo růst. Jeho potenciál je totiž výrazně ovlivněn deportacemi a dřívější odhady optimálního růstu tak již nemusí platit, protože se znatelně mění situace na nabídkové straně trhu práce. Vše dohromady pak naznačuje, že správné je nyní se sazbami nehýbat. Na otázku týkající se předchozí vysoké inflace a možné chyby, které se Fed dopustil ve své politice, Krugman řekl, že centrální banka měla pravdu v tom, že inflace je přechodná. Ukázalo se ale, že ona přechodnost bude trvat výrazně déle, než se čekalo.

Ekonom připomněl, že Fed hovořil o tom, že vysoké inflační tlaky jsou způsobeny zejména nabídkovými faktory, a ty po čase pominou. Podle centrální banky tedy nemělo smysl posílat ekonomiku do recese tak, aby došlo k utlumení inflačních tlaků. Ty nakonec také pominuly. Nestalo se tak ovšem na konci roku 2021, ale výrazně později. „Koncept přechodnosti byl správný, problém spočíval v tom, že konkrétní čísla byla úplně špatně … Ale v centrální bance sedí jen lidé a jako všichni ostatní pracují s nedokonalými daty.“

Současné politické tlaky vyvíjené směrem k Fedu komentoval Krugman s tím, že kdyby Trump mohl šéfa Fedu Jay Powella odvolat, pravděpodobně by to udělal. Jenže „mu pravděpodobně poradili, že trhy by začaly šílet.“ Na druhou stranu Powellovi poměrně brzy končí funkční období a Fed není „show jednoho člověka“. Krugman k tomu vidí jednoznačnou snahu dostat Fed pod politický tlak. Není podle něj také moc důležité, kdo nahradí Powella, protože ať to bude kdokoliv, „bude přijímat příkazy z Washingtonu… Pokud to bude někdo, koho vybere Trump, bude přijímat rozkazy z Bílého domu.“

Obchodní politika současné vlády podle ekonoma udělá Spojené státy chudší. Dlouhodobě se podle jeho výpočtů projeví na poklesu produktu o 0,4 procentního bodu. Dá se ale podle něj chápat, že akciový trh je vysoko, protože politika vlády včetně nižšího zdanění firemního sektoru sice neprospívá domácnostem, ale firmám ano. Dění kolem umělé inteligence Krugman komentoval s tím, že se tu může tvořit bublina a zároveň může jít o přínosné technologie s dlouhodobým potenciálem. Podobné to bylo s internetem, který také nafoukl akciovou bublinu, a ta nakonec praskla. Ale také přinesl technologie a změny s dlouhodobými přínosy.

Krugman k AI dodal, že nejde o inteligenci v pravém slova smyslu. Nepřemýšlí totiž, dává jen odpovědi na základě statistických pravděpodobností založených na dostupných datech. Jinak řečeno, „na základě toho, co by řekli lidé, kteří o daném tématu něco ví.“ Podle ekonoma je tedy lepší výraz „velké jazykové modely“, „nejde o stroj, který by dělal to, co my děláme, ale je schopen udělat hodně.“

Zdroj: Yahoo Finance


Čtěte více:

Eigen z JP Morgan: Trhům i ekonomice se vede dobře, proč snižovat sazby?
03.08.2025 14:58
Eigen z JP Morgan: Trhům i ekonomice se vede dobře, proč snižovat sazby?
Bill Eigen z JPMorgan Asset Management je jedním z investičních ředite...
Měl by šéf Fedu Powell sám odstoupit kvůli útokům Trumpa a jeho vlády?
02.08.2025 15:02
Měl by šéf Fedu Powell sám odstoupit kvůli útokům Trumpa a jeho vlády?
Mohamed El-Erian, který mimo jiné působí jako hlavní ekonomický poradc...
Disent vůči Powellovi roste, ten ale drží jestřábí linii
30.07.2025 22:01
Disent vůči Powellovi roste, ten ale drží jestřábí linii
Fed ponechal úrokové sazby beze změny, což se všeobecně čekalo. Co se...


