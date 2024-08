Monetární politika jen podle předem daných pravidel?

Judy Shelton z Independent Institute hovořila na CNBC o tom, jak by se podle ní měla změnit monetární politika v USA. Nejedná se ovšem o změny v momentálním nastavení, ale o ty systematické. Podle ekonomky by totiž bylo výrazným zlepšením, pokud by centrální banka nastavovala svou politiku podle jasných pravidel a ne podle momentální úvahy členů jejího vedení.



Shelton míní, že monetární politice se nyní věnuje příliš mnoho pozornosti a neustále se spekuluje, jaký bude další krok Fedu. Ten má tak v celé ekonomice a na trzích příliš velkou váhu. Ekonomce se nelíbí, že osm členů vedení Fedu se setká desetkrát za rok a „rozhodne, jaký bude náklad kapitálu.“ Tedy jedna z nejvýznamnějších proměnných určujících dění na trzích a v ekonomice.



Podle ekonomky by sazby a náklad kapitálu měly být určovány trhem. „Centrální plánování nefunguje, to jsme viděli už za dob Sovětského svazu.“ Nyní jsou ale sazby nastavovány vládním úřadem namísto toho, aby je stanovil trh na základě poptávky a nabídky. Shelton také poukázala na to, že pokud se například hovoří o restriktivním nastavení monetární politiky, implikuje to, že současné sazby leží jinde, než by se nacházely, kdyby je určoval trh. Jestliže se přitom sazby pohybují „uměle vysoko“, dochází ke špatné alokaci kapitálu a nastává pokřivení celé řady jiných cen.



Fed by se měl podle expertky mnohem více spoléhat na operace na volném trhu, které by určily správnou výši sazeb. Chybou naopak je, když Fed platí bankám úroky z rezerv. Důležité přitom je, aby centrální banka byla schopná reagovat v případě nutnosti, tedy aby plnila funkci věřitele poslední instance, který je schopen podpořit banky. Nicméně centrální banka se také musí včas stáhnout.



I u centrální banky podle ekonomky platí, že pokud se někdo dostane k moci, těžko se jí vzdává. Fed má přitom za sebou období, kdy špatně odhadl inflační tlaky a tvrdil, že jsou jen přechodného charakteru. „Nyní se zase hovoří o tom, že bude souběžně probíhat fiskální i monetární stimulace.“ Na otázku, zda přijde snížení sazeb o 50 bazických bodů, pak ekonomka odpověděla, že takový krok by jednak vylekal trhy, a také by poškodil důvěryhodnost centrální banky z politického hlediska.



Zdroj: CNBC