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SK Hynix chce z AI boomu vytěžit maximum, v USA cílí na 30 miliard dolarů

SK Hynix chce z AI boomu vytěžit maximum, v USA cílí na 30 miliard dolarů

24.06.2026 15:20
Autor: Teodor Kolář, Patria Finance

Jihokorejská firma SK Hynix plánuje vstup na americkou burzu s cílem vybrat téměř 30 miliard dolarů, čímž by se zařadila mezi pět největších úpisů v historii amerického trhu. Výrobce pamětí chce získané prostředky využít na financování rozvoje výrobních kapacit.

Vysoká poptávka po mikročipech nutí výrobce, jako jsou AMD, Nvidia nebo právě SK Hynix neustále navyšovat nabídku. Investice do rozšiřování produkce jsou však kapitálově velmi náročné, a proto řada firem hledá financování na kapitálových trzích.

Přestože by šlo o sekundární nabídku akcií, objem emise by patřil mezi historicky největší. Pokud by se firmě podařilo vybrat zhruba 29,4 miliardy dolarů, překonala by například velikost IPO společnosti Saudi Aramco.

Popularita umělé inteligence a silná poptávka po aktivech s expozicí na AI hraje technologickým firmám do karet. Společnosti využívají vysokých valuací a emitují nové akcie. Aktivita hyperscalerů a AI firem je zároveň patrná i na dluhopisových trzích.

Wall Street nedávno zaznamenala rekordní IPO, když na burzu vstoupila společnost SpaceX. Alphabet plánuje emisi akcií v objemu zhruba 85 miliard dolarů a Nvidia nedávno upsala dluhopisy za 25 miliard dolarů.

Výrobci pamětí s vysokou propustností, jako SK Hynix, Samsung nebo americký Micron představují klíčovou součást dodavatelského řetězce pro AI. Bez jejich produktů by nebylo možné budovat nová datová centra a zvyšovat potřebný výpočetní výkon.

SK Hynix na konci loňského roku ovládala 57 procent globálního trhu pamětí typu high-bandwidth podle tržeb, vyplývá z dat společnosti Counterpoint Research. Za první letošní kvartál pak provozní zisk firmy vzrostl na 37,61 bilionu wonů (25,4 mld. USD), zatímco tržby se téměř ztrojnásobily na 52,58 bilionu wonů.

Silné výsledky a pokračující poptávka po čipech vedly k prudkému růstu akcií společnosti. Jen letos akcie SK Hynix obchodované v Soulu vzrostly o více než 300 procent a tržní kapitalizace firmy překročila hranici jednoho bilionu dolarů.

Vstup na americkou burzu by firmě umožnil přístup k širší investorské základně a mohl by pomoci snížit rozdíl v ocenění oproti konkurentům. Ve srovnání se společnostmi Samsung a Micron se SK Hynix stále obchoduje s určitým diskontem.

GPSEMI 

Graf znázorňuje procentuální zhodnocení akcií jednotlivých firem od počátku roku. SK Hynix výrazně překonává konkurenci. Naopak Nvidia letos ve srovnání s ostatními výrobci čipů výrazně zaostává. Start obchodování akcií SK Hynix na americkém trhu je naplánovaný na první polovinu července.


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