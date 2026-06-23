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Čipy padají, investoři se obávají vysokých valuací. Micron rozhodne

Čipy padají, investoři se obávají vysokých valuací. Micron rozhodne

23.06.2026 14:48
Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

Globální technologický sektor zasáhla vlna výprodejů, když investoři začali zpochybňovat udržitelnost vysokých valuací po silné AI rally. Nejvíce zasaženy jsou čipové a paměťové firmy, zatímco trhy vyhlížejí výsledky Micronu jako klíčový test, zda současný optimismus kolem umělé inteligence obstojí tváří v tvář realitě zisků a investic.

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