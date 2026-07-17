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    Investoři rekordně navyšují páku. Podobné tempo předcházelo tržním vrcholům

    Investoři rekordně navyšují páku. Podobné tempo předcházelo tržním vrcholům

    17.07.2026 13:43
    Autor: Teodor Kolář, Patria Finance

    Páka na akciových trzích roste rekordním tempem. Podle dat společnosti Leuthold Group překonalo tempo růstu úvěrů na maržových účtech varovnou hranici 40 %. Podobným tempem rostla páka pouze v blízkosti tržních vrcholů v letech 2000, 2007 a 2021.

    Za posledních dvanáct měsíců vzrostl dluh na maržových účtech o téměř 54 %. Index S&P 500 za stejné období včetně reinvestovaných dividend přidal přibližně 22 %, což není ani poloviční tempo ve srovnání s růstem objemu úvěrů na maržových účtech.

    Analytici Leuthold Group upozorňují, že tempo růstu páky nad hranicí 40 % historicky přetrvávalo pouze krátkou dobu a následně bylo během jednoho roku vystřídáno prudkým poklesem indexu S&P 500.

    „Trh obvykle vysokou toleranci k riziku, chamtivost a přehnaný entuziasmus trestá,“ uvedl investiční ředitel Leuthold Group Scott Opsal. Podle něj se jedná o jasný medvědí signál.

    Kromě rekordního tempa růstu výrazně stoupá také objem úvěrů v absolutním vyjádření. Podle agentury FINRA, která data o maržových účtech shromažďuje, mají investoři na americkém trhu napůjčováno zhruba 1,4 bilionu dolarů.

    Jen v dubnu si američtí investoři půjčili více než 83 miliard dolarů. Výsledkem je, že v květnu odpovídaly úvěry na maržových účtech více než pěti procentům amerického HDP, což je o tři procentní body více než před dot-com bublinou i finanční krizí z let 2007 a 2008.

    MDD

    Podle Opsala jde o kombinaci, která naznačuje bouřlivější období. „Když investoři výrazně navyšují své sázky, jde o poměrně přesný kontrariánský signál,“ říká Opsal. Dodává, že zpomalení tempa růstu páky následně znamená slabší poptávku po akciích, což se může projevit jejich poklesem.

    Nucené prodeje v Jižní Koreji

    Negativní dopady páky nyní tvrdě pocítili také jihokorejští spekulanti. Index Kospi se v pondělí propadl téměř o 9 %, což představovalo třetí největší jednodenní pokles od krachu Lehman Brothers. Paměťová firma SK Hynix odepsala více než 15 % a Samsung ztratil téměř 11 % své tržní kapitalizace.

    V důsledku prudkého propadu byl u 1,2 milionu retailových obchodních účtů v Jižní Koreji aktivován margin call, tedy výzva brokera k doplnění prostředků potřebných k udržení pákové pozice. Podle korejských úřadů pro dohled nad finančním trhem pak došlo k plné likvidaci 320 až 360 tisíc obchodních účtů.

     
     

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