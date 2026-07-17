Investoři rekordně navyšují páku. Podobné tempo předcházelo tržním vrcholům

Páka na akciových trzích roste rekordním tempem. Podle dat společnosti Leuthold Group překonalo tempo růstu úvěrů na maržových účtech varovnou hranici 40 %. Podobným tempem rostla páka pouze v blízkosti tržních vrcholů v letech 2000, 2007 a 2021.
Za posledních dvanáct měsíců vzrostl dluh na maržových účtech o téměř 54 %. Index S&P 500 za stejné období včetně reinvestovaných dividend přidal přibližně 22 %, což není ani poloviční tempo ve srovnání s růstem objemu úvěrů na maržových účtech.
Analytici Leuthold Group upozorňují, že tempo růstu páky nad hranicí 40 % historicky přetrvávalo pouze krátkou dobu a následně bylo během jednoho roku vystřídáno prudkým poklesem indexu S&P 500.
„Trh obvykle vysokou toleranci k riziku, chamtivost a přehnaný entuziasmus trestá,“ uvedl investiční ředitel Leuthold Group Scott Opsal. Podle něj se jedná o jasný medvědí signál.
Kromě rekordního tempa růstu výrazně stoupá také objem úvěrů v absolutním vyjádření. Podle agentury FINRA, která data o maržových účtech shromažďuje, mají investoři na americkém trhu napůjčováno zhruba 1,4 bilionu dolarů.
Jen v dubnu si američtí investoři půjčili více než 83 miliard dolarů. Výsledkem je, že v květnu odpovídaly úvěry na maržových účtech více než pěti procentům amerického HDP, což je o tři procentní body více než před dot-com bublinou i finanční krizí z let 2007 a 2008.
Podle Opsala jde o kombinaci, která naznačuje bouřlivější období. „Když investoři výrazně navyšují své sázky, jde o poměrně přesný kontrariánský signál,“ říká Opsal. Dodává, že zpomalení tempa růstu páky následně znamená slabší poptávku po akciích, což se může projevit jejich poklesem.
Nucené prodeje v Jižní Koreji
Negativní dopady páky nyní tvrdě pocítili také jihokorejští spekulanti. Index Kospi se v pondělí propadl téměř o 9 %, což představovalo třetí největší jednodenní pokles od krachu Lehman Brothers. Paměťová firma SK Hynix odepsala více než 15 % a Samsung ztratil téměř 11 % své tržní kapitalizace.
V důsledku prudkého propadu byl u 1,2 milionu retailových obchodních účtů v Jižní Koreji aktivován margin call, tedy výzva brokera k doplnění prostředků potřebných k udržení pákové pozice. Podle korejských úřadů pro dohled nad finančním trhem pak došlo k plné likvidaci 320 až 360 tisíc obchodních účtů.