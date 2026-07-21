Samsung posiluje sázku na robotiku. Do čela nové divize přivedl manažera z Boston Dynamics

Samsung Electronics významně rozšiřuje své ambice v oblasti robotiky. Největší jihokorejský výrobce elektroniky v úterý oznámil vznik nové divize zaměřené na robotiku, která bude přímo podléhat spoluvýkonnému řediteli Roh Tae-moonovi. Cílem vzniku divize je urychlit rozvoj a komercializaci v oboru a etablovat robotiku jako motor růstu společnosti.
Společnost zároveň oznámila, že do svých řad získala jednoho z předních manažerů v tomto odvětví, který usedne do vedení divize, jež ponese název RX neboli Robotics eXperience. Je jím Dongkun Lee, jenž dosud působil v Hyundai Motor Group. V automobilce měl na starosti právě robotickou strategii včetně směřování společnosti Boston Dynamics, známého amerického vývojáře robotů, jehož Hyundai v minulosti převzal.
Nové centrum bude mít hlavní zázemí v areálu výzkumu a vývoje Samsungu v jihokorejském Soulu. Firma uvedla, že hodlá pokračovat v investicích do infrastruktury a dalších kapacit potřebných pro rozvoj svého robotického byznysu, přičemž vybuduje robotická výzkumná centra ve Spojených státech, Číně a Japonsku, jejichž činnost pod novou strukturu sjednotí.
Krok Samsungu odráží rostoucí význam robotiky mezi největšími světovými technologickými a průmyslovými společnostmi. Rozvoj AI totiž výrazně rozšiřuje schopnosti robotických systémů a otevírá prostor pro jejich nasazení při stále složitějších úkolech.
Do humanoidních robotů, automatizace výroby a souvisejících technologií dnes investují miliardy dolarů firmy jako , Alphabet či Hyundai. Očekávají, že jim nové technologie pomohou zmírnit dopady nedostatku pracovní síly a přinesou nové zdroje růstu vedle tradičních segmentů, jako jsou čipy, spotřební elektronika nebo elektromobily, píše Bloomberg.
Samsung také oznámil příchod dvou respektovaných akademiků. K firmě se připojí profesor Hyoun Jin Kim ze Soulské národní univerzity a profesor Uikyum Kim z univerzity Ajou, kteří patří mezi uznávané odborníky na robotiku.
„S bývalým manažerem Boston Dynamics jmenovaným do klíčové role v oblasti robotiky v Samsung Electronics se spolupráce mezi společnostmi Hyundai Motor Group a Samsung Group v oblasti robotiky velmi pravděpodobně rozšíří. Zdá se, že spojení mezi nimi se prohlubuje prostřednictvím různých kanálů,“ uvedli ve své poznámce analytici společnosti Korea Investment & Securities Co.