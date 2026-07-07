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Samsung zdvojnásobil tržby a zapsal si 19násobný zisk, přesto zklamal. Akcie klesly přes 10 procent

Samsung zdvojnásobil tržby a zapsal si 19násobný zisk, přesto zklamal. Akcie klesly přes 10 procent

07.07.2026 10:22
Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

Samsung Electronics ve druhém čtvrtletí více než zdvojnásobil tržby a vykázal devatenáctinásobný růst zisku, přesto jeho akcie prudce oslabily. Investoři totiž od společností stojících v centru boomu umělé inteligence očekávají stále výraznější překvapení. Analytici přitom upozorňují, že nedostatek paměťových čipů by měl přetrvat minimálně do roku 2027, což Samsungu i jeho konkurentům zajišťuje mimořádně silnou cenovou pozici a rekordní ziskové marže.

Tržby Samsung Electronics se více než zdvojnásobily na 171 bilionů wonů. Zisk ve druhém čtvrtletí narostl 19násobně a převyšuje souhrnný zisk za poslední tři roky. Je to zároveň třetí rekordní fiskální čtvrtletí po sobě. Přesto nezvládl ohromit investory zvyklé na raketová čísla růstu dodavatelů čipů. Akcie proto klesly o více než 10 %, což vedlo k propadu jihokorejského benchmarku Kospi, jenž musel i krátkodobě pozastavit obchodování. Společnost Samsung by měla zveřejnit kompletní finanční výkaz, včetně čistého zisku a rozdělení podle divizí, kolem konce měsíce.

Procentní růst akcií Samsung Electronics v letošním roce:

sam

Investoři už do značné míry počítali s vysokými ziskovými maržemi z budování AI infrastruktury po celém světě. „Čísla, ačkoli jsou v absolutním vyjádření mimořádná, nejsou o moc lepší než to, co trh modeloval pro akcie nacházející se v epicentru nejžhavějšího sektoru na celém trhu,“ řekl Adam Crisafulli, zakladatel společnosti Vital Knowledge.

"Velmi příznivé hospodářské výsledky společnosti Samsung se všeobecně očekávaly a trh je do značné míry už zohlednil v ceně akcií, které před jejich zveřejněním posílily," uvedl Albert Yong, řídící partner společnosti Petra Capital Management, která akcie Samsungu vlastní. "Investoři nadále vyjadřují obavy ohledně udržitelnosti rozmachu umělé inteligence a rizika, že velké americké technologické firmy zpomalí výdaje na infrastrukturu pro tuto technologii," dodal.

Analytici očekávají, že nedostatek pamětí potrvá minimálně do roku 2027, což Samsungu a jeho konkurentům SK Hynix a Micron Technology propůjčuje obrovskou cenovou sílu. Prodejní ceny DRAM vzrostly v dubnovém až červnovém čtvrtletí o více než 40 % oproti předchozím třem měsícům, zatímco ceny NAND vzrostly o více než 50 %, uvádí HSBC.

Průměrná provozní zisková marže těchto tří výrobců čipů se v červnovém čtvrtletí pravděpodobně pohybovala kolem 75 % až 80 %, uvádí průzkumná společnost Counterpoint. To může vyvolat obavy z nadměrného zisku ze strany výrobců pamětí a vést k regulačnímu tlaku, pokud situace bude pokračovat, uvádí se ve zprávě.

„Nemyslím si, že trh dostatečně chápe, jak dobrá jsou tato čísla,“ řekl ředitel společnosti Counterpoint Tom Kang. Růst cen pamětí byl ke konci druhého čtvrtletí ještě strmější ve srovnání se začátkem čtvrtletí, řekl. „Boom bude v nadcházejících čtvrtletích rozhodně pokračovat.“

Akcie Samsungu zaostávají za konkurenční SK Hynix, která se více zaměřuje na paměti s vysokou šířkou pásma určené pro výpočetní potřeby umělé inteligence. Letos vzrostl o přibližně 150 % ve srovnání se zhruba 250% ziskem SK Hynix.

Tito dva výrobci čipů hrají klíčovou roli v ambicích Jižní Koreje předběhnout ostatní země a ujmout se vedoucího postavení v oblasti umělé inteligence a jsou pod tlakem, aby zvýšili dodávky pamětí. Obě společnosti plánují postavit dva závody na výrobu čipů na jihozápadě země za celkovou investici 800 bilionů wonů, aby rychle rozšířily svou kapacitu. Korea si klade za cíl do pěti let zdvojnásobit svou výrobní kapacitu pamětí. Samotný Samsung letos plánuje vynaložit více než 70 miliard dolarů na rozšíření výrobní kapacity a výzkum.

 

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