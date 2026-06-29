PODCAST Týdenní výhled: Trhy sledují data z USA a Korea sází na čipy

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Tento týden budou trhy budou především americký trh práce a inflaci, které mohou ovlivnit očekávání sazeb Fedu i ECB. Zároveň se ukazuje odolnost trhu vůči zprávám z Blízkého východu, zatímco Jižní Korea spouští masivní investiční plán v oblasti čipů a AI, který podtrhuje globální závod o technologickou dominanci.
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