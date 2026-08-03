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    Korejský výprodej slábne. Investoři AI akciím věří dál, problémem byla hlavně finanční páka

    Korejský výprodej slábne. Investoři AI akciím věří dál, problémem byla hlavně finanční páka

    03.08.2026 15:18
    Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

    Dramatické výkyvy jihokorejského akciového trhu v posledních týdnech podle investorů nesouvisely se zhoršením fundamentů klíčových technologických společností, ale především s nucenými výprodeji spojenými s vysokým využitím finanční páky.

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