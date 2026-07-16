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Uber chce převzít vlastníka Foodory. Za Delivery Hero nabízí přes 14 miliard dolarů

Uber chce převzít vlastníka Foodory. Za Delivery Hero nabízí přes 14 miliard dolarů

16.07.2026 9:52
Autor: ČTK

Americký Uber učinil významný krok k posílení svého postavení na globálním trhu rozvozu jídla, když předložil nabídku na převzetí německé společnosti Delivery Hero za 14,8 miliardy dolarů. Transakce by společnosti Uber přinesla silnou pozici napříč Evropou, Asií, Blízkým východem i Latinskou Amerikou a zároveň by se dotkla také českého trhu, kde Delivery Hero vlastní lídra v podobě Foodory.

Americká společnost Uber předložila nabídku na převzetí německé firmy Delivery Hero, která se věnuje zejména rozvozu jídla. Nabídka německý podnik oceňuje na 14,8 miliardy USD (312,2 miliardy Kč) a je součástí snahy Uberu o rozšíření sítě rozvozu jídla v zahraničí. Uber to dnes oznámil v tiskové zprávě. Delivery Hero vlastní značku Foodora, která působí i v Česku.

Uber chystá expanzi v některých evropských zemích včetně České republiky. List Financial Times (FT) ale na začátku tohoto měsíce napsal, že Uber většinu plánovaného rozšiřování své služby rozvozu jídla v Evropě pozastavuje, aby se nejprve soustředil na převzetí firmy Delivery Hero.

Uber za jednu akcii Delivery Hero nabízí 41,5 eura. To představuje prémii zhruba 34 procent ve srovnání s tříměsíční průměrnou cenou akcií Delivery Hero na burze zohledňující objem obchodů před oznámením převzetí. Ve středu akcie uzavřely na ceně 38,12 eura.

Akvizice je podmíněna tím, že se Uberu podaří získat 50 procent plus jednu akcii německé firmy. Uber již nyní drží v Delivery Hero téměř 37procentní ekonomický podíl, z toho přibližně čtvrtinu prostřednictvím přímo vlastněných akcií a zbytek přes finanční deriváty. Firma dodala, že hlavní akcionář Prosus už souhlasil s prodejem svého podílu, který činí téměř 17 procent.

Akvizice Delivery Hero by rozšířila síť rozvážkové služby Uber Eats v Evropě, na Blízkém východě, v Asii a Latinské Americe. Vzhledem k překrývání působnosti obou společností ale také zřejmě přitáhne pozornost antimonopolních orgánů, uvedla agentura Reuters. Společnost Delivery Hero se v rámci dohody zavázala prodat část svého podnikání pokrývajícího 14 trhů americké firmě SSW Partners asi za 1,4 miliardy eur.

Delivery Hero je jedním z největších světových hráčů v oblasti rozvozu jídla. Zaměřuje se především na zahraniční trhy, kde má silnou pozici zejména v Asii, jižní Evropě, na Blízkém východě a v Africe.

Služba Uber Eats už v minulosti v Česku jídlo rozvážela, v roce 2020 však po dvou letech místní trh opustila. V únoru firma oznámila, že svou rozvážkovou službu znovu nabídne i v Česku. Mluvčí Uberu pro ČR Iwona Kruk na začátku měsíce uvedla, že firma i nadále plánuje spuštění služby Uber Eats v Česku, rozhodla se ale start odložit, aby měla více času zajistit všechny potřebné provozní podmínky a byla na vstup na český trh co nejlépe připravena.

Českému trhu rozvozu jídel dominuje Foodora ze skupiny Delivery Hero, která koupila značku Dáme jídlo. Jejími hlavními konkurenty jsou Wolt, vlastněný americkou společností DoorDash, a Bolt Food ze skupiny Bolt.

 

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