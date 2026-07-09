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Kofola zachrání Bílinskou kyselku i Zaječickou hořkou. Uspěla ve výběrovém řízení o tradiční minerálky

Kofola zachrání Bílinskou kyselku i Zaječickou hořkou. Uspěla ve výběrovém řízení o tradiční minerálky

09.07.2026 8:48
Autor: ČTK

Společnosti Kofola a Invest Gate uspěly ve výběrovém řízení na převzetí firmy Bohemia Healing Marienbad Waters, pod kterou spadají tradiční značky minerálních a léčivých vod Bílinská kyselka, Zaječická hořká, Rudolfův pramen či Excelsior. Transakce přichází po více než roce trvajícím insolvenčním řízení, během něhož firmě kvůli vysokému zadlužení a problémům se splácením závazků hrozil zánik.

Společnosti Kofola a Invest Gate zvítězily ve výběrovém řízení na prodej firmy Bohemia Healing Marienbad Waters (BHMW), která stáčí tradiční minerální a léčivé vody Bílinská kyselka, Zaječická hořká, Rudolfův pramen či Excelsior. ČTK o tom dnes informovala mluvčí Kofoly Jana Ptačinská Jirátová. Kvůli neschopnosti plnit své závazky, včetně splacení dluhopisů, hrozil zánik značek.

Od června loňského roku trvá insolvenční řízení. Dokončení transakce podléhá schválení věřitelského výboru a insolvenčního soudu. Věřitelský výbor už prodej schválil. Úplné vypořádání se očekává ve 3. čtvrtletí tohoto roku, poté přejde BHMW do rukou Kofoly a Invest Gate, uvedla mluvčí. Krizový manažer Libor Duba nedávno ČTK řekl, že firma je v dobré ekonomické kondici. V Bílině pracuje ve dvou směnách 22 zaměstnanců, v Mariánských Lázních dalších šest.

Insolvenční správce Jaroslav Brož uvedl, že angažování krizového manažera Duby se ukázalo jako dobré rozhodnutí. "Potvrdilo se, že i v konkurzu lze provozovat závod s kladným hospodářským výsledkem a že insolvence nemusí znamenat konec provozu závodu, ale smysluplné rychlé a efektivní řešení úpadku," uvedl insolvenční správce. Příprava prodeje mohla začít až po březnovém rozhodnutí Vrchního soudu v Praze, který potvrdil prohlášení konkurzu na majetek dlužníka. V dubnu Krajský soud v Plzni stanovil podmínky prodeje, které byly splněny. "Dnešním dnem, tj. ve středu 8. července, byla uzavřena smlouva na prodej závodu Bohemia Healing Marienbad Waters," uvedl insolvenční správce.

Kofola má zkušenosti s některými tradičními nápojářskými značkami. "Bílinská kyselka je významným lázeňským pramenem z přírodního léčivého zdroje, na jehož záchraně se budeme velice rádi podílet," uvedl Daniel Buryš, ředitel Kofoly v Česku a na Slovensku. "Od samotného počátku jsme deklarovali, že naším hlavním cílem je nalézt řešení, které povede k co nejvyššímu možnému uspokojení věřitelů a současně zachová budoucnost této výjimečné společnosti a jejích tradičních značek," uvedl za budoucí spolumajitele Kristian Bašta, zakladatel společnosti Invest Gate. Dodal, že po celou dobu obě společnosti usilovaly o to, aby věřitelé získali maximum, které objektivně umožňuje skutečný ekonomický stav společnosti. "Tento závazek je pro nás určující i dnes," uvedl Bašta.

Společnost BHMW je po několika letech podle Duby konečně v zisku. "Podařilo se nám firmu stabilizovat, drobně roste," řekl v polovině června ČTK. Uvedl, že nový vlastník získá podnik zbavený většiny dluhů, které byly podle Duby v řádech vyšších stovek milionů korun.

Bílinskou kyselku s historií dlouhou přes 350 let pijí lidé při překyselení žaludku, pálení žáhy nebo na zlepšení látkové výměny.

 
 

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