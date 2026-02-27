Rocket Lab překonává odhady. Raketa Neutron by poprvé měla odstartovat koncem 2026

Rocket Lab vstoupil do závěru roku ve velkém stylu. Tržby ve čtvrtém čtvrtletí vystřelily na 180?milionů?USD, což představuje meziroční růst o 36?%. Čistá ztráta na akcii se zlepšila na –0,09?USD, tedy méně než dříve, což potvrzuje posilující provozní páku. V pre-marketu ale titul mírně oslabil, což signalizuje, že po silném roce převládá opatrnost. Část investorů ocenila růst tržeb i marží. Jiní ale upozorňují na obezřetnost ohledně tempa, s jakým se firma může přiblížit stabilní ziskovosti, a také na to, že vývoj Neutronu bude finančně i technicky náročný.
Za celý rok 2025 společnost dosáhla tržeb 602?milionů?USD, což představuje 38% růst proti roku 2024. Ještě výraznější je údaj o zakázkách: Rocket Lab uzavřel rok s backlogem 1,85?miliardy?USD, tedy o 73?% vyšším než loni. Firma si tak dál upevňuje pozici jednoho z nejrychleji rostoucích hráčů kosmického průmyslu.
Čtvrtletní výkon nebyl tažen jen „klasickým“ byznysem vypouštění raket. Velmi výrazně se dařilo také segmentu kosmických systémů, kde firma dodává satelitní platformy i klíčové komponenty. To se odrazilo i v maržích: hrubá marže se zlepšila na 38?% (GAAP) a očištěná dokonce na 44?%, což vypovídá o stále úspornější produkci i efektivnější logistice.
Rok 2026 však bude o dvou klíčových tématech. Zaprvé: zvýšení počtu startů, bez něhož nelze růst udržet. Zadruhé: postupné uvedení nové rakety Neutron do komerčního provozu. Ta má firmě otevřít cestu k těžším nákladům, rozšířit adresovatelný trh, a hlavně zásadně zlepšit ekonomiku letů díky větší nosnosti a částečné znovupoužitelnosti. Právě na Neutron management soustavně upozorňuje na konferenčních hovorech.
Neméně důležitý je geopolitický rozměr. V době zvýšeného důrazu na bezpečnost, obranu a satelitní dohled roste poptávka po kapacitách, které Rocket Lab dodává. Zakázky v rámci programů americké Agentury pro vesmírný rozvoj (NASA) dodávají firmě stabilitu a zajišťují, že není závislá pouze na komerčních misích.
Rocket Lab vstupuje do roku 2026 s?největším backlogem ve své historii. Nyní přichází fáze, která už nebude jen o číslech, ale o konkrétních milnících – o tempu startů, schopnosti udržet marže, a hlavně o postupu programu Neutron. Neutron, klíčová středně těžká raketa, má podle CEO Petera Becka dorazit na startovní komplex ve Virginii v?prvním čtvrtletí 2026, přičemž první start má následovat poté, co dokončí kvalifikační testování. Podle odhadů se očekává čtvrtý kvartál 2026.
Vývoj se tak sice posunul oproti původním plánům, ale Rocket Lab opakovaně zdůrazňuje, že chce při prvním letu dosáhnout úspěšného vstupu na orbitu, nikoli jen opustit rampu. Dodatečný čas na testování má snížit riziko, které je u nové konstrukce a nových motorů Archimedes zásadní.