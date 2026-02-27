Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Rocket Lab překonává odhady. Raketa Neutron by poprvé měla odstartovat koncem 2026

Rocket Lab překonává odhady. Raketa Neutron by poprvé měla odstartovat koncem 2026

27.02.2026 12:19
Autor: Jakub Blaha, Patria Finance

Rocket Lab vstoupil do závěru roku ve velkém stylu. Tržby ve čtvrtém čtvrtletí vystřelily na 180?milionů?USD, což představuje meziroční růst o 36?%. Čistá ztráta na akcii se zlepšila na –0,09?USD, tedy méně než dříve, což potvrzuje posilující provozní páku. V pre-marketu ale titul mírně oslabil, což signalizuje, že po silném roce převládá opatrnost. Část investorů ocenila růst tržeb i marží. Jiní ale upozorňují na obezřetnost ohledně tempa, s jakým se firma může přiblížit stabilní ziskovosti, a také na to, že vývoj Neutronu bude finančně i technicky náročný. 

Za celý rok 2025 společnost dosáhla tržeb 602?milionů?USD, což představuje 38% růst proti roku 2024. Ještě výraznější je údaj o zakázkách: Rocket Lab uzavřel rok s backlogem 1,85?miliardy?USD, tedy o 73?% vyšším než loni. Firma si tak dál upevňuje pozici jednoho z nejrychleji rostoucích hráčů kosmického průmyslu.

Čtvrtletní výkon nebyl tažen jen „klasickým“ byznysem vypouštění raket. Velmi výrazně se dařilo také segmentu kosmických systémů, kde firma dodává satelitní platformy i klíčové komponenty. To se odrazilo i v maržích: hrubá marže se zlepšila na 38?% (GAAP) a očištěná dokonce na 44?%, což vypovídá o stále úspornější produkci i efektivnější logistice. 

Rok 2026 však bude o dvou klíčových tématech. Zaprvé: zvýšení počtu startů, bez něhož nelze růst udržet. Zadruhé: postupné uvedení nové rakety Neutron do komerčního provozu. Ta má firmě otevřít cestu k těžším nákladům, rozšířit adresovatelný trh, a hlavně zásadně zlepšit ekonomiku letů díky větší nosnosti a částečné znovupoužitelnosti. Právě na Neutron management soustavně upozorňuje na konferenčních hovorech. 
Neméně důležitý je geopolitický rozměr. V době zvýšeného důrazu na bezpečnost, obranu a satelitní dohled roste poptávka po kapacitách, které Rocket Lab dodává. Zakázky v rámci programů americké Agentury pro vesmírný rozvoj (NASA) dodávají firmě stabilitu a zajišťují, že není závislá pouze na komerčních misích. 

Rocket Lab vstupuje do roku 2026 s?největším backlogem ve své historii. Nyní přichází fáze, která už nebude jen o číslech, ale o konkrétních milnících – o tempu startů, schopnosti udržet marže, a hlavně o postupu programu Neutron. Neutron, klíčová středně těžká raketa, má podle CEO Petera Becka dorazit na startovní komplex ve Virginii v?prvním čtvrtletí 2026, přičemž první start má následovat poté, co dokončí kvalifikační testování. Podle odhadů se očekává čtvrtý kvartál 2026.

Vývoj se tak sice posunul oproti původním plánům, ale Rocket Lab opakovaně zdůrazňuje, že chce při prvním letu dosáhnout úspěšného vstupu na orbitu, nikoli jen opustit rampu. Dodatečný čas na testování má snížit riziko, které je u nové konstrukce a nových motorů Archimedes zásadní.



Čtěte více:

Netflix sice boj o Warner Bros. prohrál, ale zvolil racionální cestu a snadno vydělal 2,8 miliardy dolarů, míní Jakub Blaha
27.02.2026 9:42
Netflix sice boj o Warner Bros. prohrál, ale zvolil racionální cestu a snadno vydělal 2,8 miliardy dolarů, míní Jakub Blaha
Netflix se klidí z cesty. Paramount SkyDance tak podle všeho vyhrála v...
Duolingo hlásí silná čísla, ale slabý výhled podkopává důvěru. Cíl sto milionů denních uživatelů do 2028
27.02.2026 10:12
Duolingo hlásí silná čísla, ale slabý výhled podkopává důvěru. Cíl sto milionů denních uživatelů do 2028
Duolingo má za sebou rok, který na první pohled vypadá mimořádně. Den...
Block šokuje propuštěním téměř poloviny pracovní síly. Kvůli AI
27.02.2026 12:14
Block šokuje propuštěním téměř poloviny pracovní síly. Kvůli AI
Poskytovatel finančních služeb Block propustí čtyři tisíce zaměstnanců...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
27.02.2026
14:47Perly týdne: Zlato roste bez fundamentu a americké akcie stále mají potenciál. Které nejvíc?
14:08Evropské akcie na rekordu. STOXX 600 roste osmý měsíc v řadě
13:39CoreWeave zklamala provozními výsledky, přesto potvrzuje silný růstový příběh  
12:25Anthropic odmítá požadavky Pentagonu na neomezené využití své AI
12:19Rocket Lab překonává odhady. Raketa Neutron by poprvé měla odstartovat koncem 2026
12:14Block šokuje propuštěním téměř poloviny pracovní síly. Kvůli AI
10:12Duolingo hlásí silná čísla, ale slabý výhled podkopává důvěru. Cíl sto milionů denních uživatelů do 2028  
9:42Netflix sice boj o Warner Bros. prohrál, ale zvolil racionální cestu a snadno vydělal 2,8 miliardy dolarů, míní Jakub Blaha
8:59Footshop a.s.: Vnitřní informace - Footshop a.s. plánuje jmenovat Aleše Pitra do role CEO
8:47Rozbřesk: Levné čínské zboží, drahá evropská realita
8:47Paramount vítězí v boji o Warner Bros, Block místo poloviny lidí nasadí AI a ČEZ zvažuje prodej části větrných elektráren  
6:02Obavy z dopadů AI vyvolávají rozkol na evropských trzích. Analytici vidí hodnotu, investoři riziko  
26.02.2026
22:01Hlavním hybatelem v zámoří byla dnes Nvidia  
17:40Končí doba vysoké návratnosti kapitálu technologických firem?
15:59Johnsonová: Bilionové IPO SpaceX? Vysoká valuace naznačuje extrémní očekávání
14:40Trh to špatně vyhodnotil, říká Huang k výprodeji softwarových akcií
13:50Puma za loňský rok vykázala ztrátu 357 milionů eur, zrušila dividendu
13:21Roubini: Nové technologie budou výrazně zvyšovat růst. Ale Warsh se mýlí, protože sazby to táhne nahoru, ne dolů
12:29Britský Rolls Royce plánuje obří program odkupu akcií, akcie vyskočily o 8 %
11:44Jakub Blaha: Nvidia překvapila silným výhledem, trh však zůstává opatrný  

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
Acerinox SA (12/25 Q4)
Frontline PLC (12/25 Q4, Bef-mkt)
6:30Holcim AG (12/25 Q4)
7:00BASF SE (12/25 Q4)
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět