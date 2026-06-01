Detail - články
Castlelake zvažuje převzetí easyJetu, akcie prudce rostou

01.06.2026 9:58
Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

Castlelake zvažuje podání nabídky na akvizici easyJet, která by mohla zásadně zamíchat kartami v evropském leteckém sektoru. Zatím jde však jen o předběžné úvahy, zatímco samotný dopravce dál čelí tlaku rostoucích nákladů a nejisté poptávky. Akcie easyJetu vystřelily o 11 procent nahoru.

Americká investiční společnost Castlelake zvažuje předložení nabídky na převzetí britských nízkonákladových aerolinek easyJet. Zatím se však na britský podnik s tímto návrhem neobrátila. Vyplývá to z prohlášení obou firem. Akcie společnosti easyJet na zprávu zareagovaly silným růstem, krátce po zahájení obchodování na londýnské burze si připisovaly až 13 procent, následně růst zmírnily na aktuálních 11 procent.

Společnost Castlelake v pátek uvedla, že její úvahy o nabídce se nacházejí v rané fázi a že není jisté, zda nabídku skutečně předloží. Dodala, že další informace poskytne, jakmile to bude zapotřebí. Podle britských pravidel pro akvizice musí Castlelake předložit závaznou nabídku do 26. června, nebo od záměru ustoupit, napsala agentura Reuters.

Představenstvo společnosti EasyJet se zatím nezapojilo do jednání s touto investiční společností a uvedlo, že si i nadále věří ve svou strategii, která je podpořena jejími hotovostními prostředky a výhledem zisku a zájem firmy Castlelake považuje za "vysoce oportunistický" po zklamání v první polovině roku a slabém výkonu akcií.

Analytici JP Morgan komentovali, že EasyJet v posledních pěti letech výrazně zaostávala za Ryanairem s nízkými maržemi, nulovými hotovostními výnosy i strategie. Pro alternativního vlastníka má však podle nich několik atraktivních vlastností, včetně současných/budoucích aktiv a slotů na primárních letištích.

Aerolinky easyJet v květnu varovaly, že jejich celoroční výhled zůstává nejistý. Poukázaly na rostoucí náklady na pohonné hmoty v důsledku konfliktu na Blízkém východě i na slabé rezervace letenek na klíčovou letní sezonu.

Společnost easyJet provozuje rovněž lety z pražského Letiště Václava Havla. Létá z Prahy například do Amsterodamu, Basileje, Bordeaux, Lyonu, Lisabonu, Milána a řady britských měst.

 

Kalendář událostí
ČasUdálost
9:30CZ - PMI v průmyslu
10:00EMU - PMI v průmyslu
16:00USA - Index ISM v průmyslu
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět