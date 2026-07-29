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    De Beers za zlomek původní hodnoty. Anglo American jedná o prodeji diamantového impéria

    De Beers za zlomek původní hodnoty. Anglo American jedná o prodeji diamantového impéria

    29.07.2026 14:48
    Autor: ČTK

    Těžařská skupina Anglo American se podle médií přiblížila dohodě o prodeji svého většinového podílu ve společnosti De Beers, která po více než století symbolizovala globální diamantový průmysl. Navrhovaná transakce oceňuje firmu na zhruba jednu miliardu dolarů, tedy na zlomek hodnoty, které dosahovala v minulých dekádách. Případný prodej by byl jedním z nejvýraznějších symbolů proměny celého odvětví, které se po letech dominance tradičních těžařů musí vyrovnávat se zásadní změnou spotřebitelského chování i technologického vývoje.

    Těžební společnost Anglo American jedná o prodeji svého většinového podílu v producentovi diamantů De Beers, a to zhruba za jednu miliardu dolarů (21,3 miliardy Kč). To je jen zlomek hodnoty, kterou měl podnik v minulosti. S odvoláním na informované zdroje to dnes uvedla agentura Bloomberg.

    Firma Anglo American se snaží De Beers prodat od začátku roku 2024, kdy odrazila nabídku na převzetí za téměř 50 miliard dolarů od těžařské skupiny BHP Group. Prodej ale zkomplikoval propad trhu s diamanty. Anglo American kvůli zhoršení vyhlídek v posledních třech letech třikrát snížila hodnotu De Beers ve svém účetnictví. V únoru ocenila firmu na 2,3 miliardy USD.

    Na začátku tohoto měsíce Anglo American vybrala jako preferovaného zájemce skupinu Global Diamond Consortium (GDC), kterou vede bývalý generální ředitel De Beers Gareth Penny. Současná struktura dohody podle zdrojů počítá s tím že konsorcium, jehož součástí jsou i Namibie, Angola a někteří z největších obchodníků s diamanty, zaplatí za 85procentní podíl ve vlastnictví Anglo American zhruba jednu miliardu USD. Z toho 750 milionů USD má být zaplaceno předem a dalších 250 milionů USD později. Kromě toho mají následovat další platby v závislosti na výkonnosti podniku po dokončení prodeje.

    Prodej většinového podílu ve společnosti De Beers přichází v době jedné z nejhlubších a nejdelších krizí v diamantovém průmyslu, kdy ceny drahých kamenů výrazně klesly. Po mimořádně vysokém prodeji v době pandemie nemoci covid-19 začal trh oslabovat kvůli propadu poptávky po luxusním zboží v Číně. Situaci pak zhoršil rostoucí zájem o syntetické diamanty, stejně jako obchodní napětí a nečekané geopolitické změny.

    Mluvčí Anglo American i konsorcia se ke zprávě odmítli vyjádřit.

    Společnost Anglo American získala kontrolu nad De Beers v roce 2011, kdy odkoupila podíl rodiny Oppenheimerových v transakci, která ocenila diamantovou společnost na téměř 13 miliard USD. Hodnota De Beers přitom byla ještě vyšší v roce 2001, kdy ji Anglo American společně s rodinou Oppenheimerových stáhla z burzy. Tehdy byla oceněna na více než 18 miliard USD.

    Součástí případné transakce by měla být rovněž investice přibližně 500 milionů USD do De Beers od GDC. Jednání ale zatím nejsou uzavřena a není jisté, zda se dohoda nakonec uskuteční ani zda budou konečné podmínky odpovídat současným návrhům.

    Potenciální kupec bude muset také uzavřít dohodu s Botswanou, která vlastní v De Beers 15procentní podíl. Botswana, která soupeří s Ruskem o pozici největšího producenta diamantů na světě, má rovněž poloviční podíl ve společnost Debswana. To je společný podnik s De Beers, který zajišťuje většinu těžby diamantů v Botswaně.

    Botswana má na celkové těžbě diamantů firmy De Beers podíl 70 procent. Podnik má také doly v Kanadě, Namibii a Jižní Americe.

    Botswana usiluje o zvýšení podílu v De Beers. Prezident Duma Boko loni uvedl, že cílem Botswany je získat nad diamantovou společností většinovou kontrolu. Podle dřívějších informací agentury Bloomberg by se ale země mohla spokojit i se zvýšením svého menšinového podílu.

    Penny stál v čele De Beers pět let, než firmu v roce 2010 opustil. Tehdy ji ještě ovládala rodina Oppenheimerových. Firmu provedl globální finanční krizí, která způsobila propad cen diamantů. Podnik tehdy kvůli problémům odstavil některé doly a zaměřil se na posílení své finanční situace prostřednictvím emise nových akcií za jednu miliardu dolarů.

     

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