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Sohn: Google může být ke koupi, kvalita nyní jen zabírá místo v portfoliu

Sohn: Google může být ke koupi, kvalita nyní jen zabírá místo v portfoliu

09.07.2026 6:40
Autor: Redakce, Patria.cz

Todd Sohn je hlavní technický analytik ve společnosti Strategas, který v rozhovoru se Stevem Eismanem hovořil o svém pohledu na současné a budoucí dění na trzích. Grafy podle něj rychle a přehledně vypráví o tom, co se děje. Nyní je podle něj zřejmé, že trhem hýbou hlavně polovodiče. K softwaru čekal, že to nejhorší může být už za tímto sektorem. Sektor ale stále působí chaoticky a stále nemusí být v bodě, kdy představuje dobrou nákupní příležitost.

Eisman následně odpovídal na dotaz týkající se akcie GE Vernova, kterou on sám podle svých slov vlastní již dlouhou dobu a je jeho oblíbená. Sohn k ní řekl, že kdyby viděl graf s vývojem ceny bez toho, aby věděl, o jakou společnost jde, viděl by v něm možnou blížící se příležitost k nákupu. Před časem byla totiž akcie překoupená, od té doby došlo ke konsolidaci a vybírání zisků. „V tuhle chvíli graf vypadá dobře.“

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K Amazonu Eisman řekl, že tuto akcii vlastní, ale graf její ceny podle něj nevypadá moc dobře. Sohn dodal, že jsou jak mnohem horší, tak i mnohem lepší, tenhle je někde uprostřed. Meta je „mnohem chaotičtější“, Sohn byl podle svých slov k této akcii za posledních deset let často skeptický, ale vždy se vzchopila. Nyní by proti ní hovořilo mimo jiné to, že zatímco celý trh dosahuje na nová maxima, Metě se to už nějakou dobu nepodařilo. K tomu plovoucí dvousetdenní průměr neroste (tak jako třeba u zmíněné GEV). A nyní dokonce obrací dolů.

Oracle vidí expert podobně jako software. Může se odrážet od dna, ale „na trhu je hodně lepších příležitostí“. Microsoft je „v podobné pozici jako meta, ne-li slabší.“ Jiným příběhem je Google. Ten byl hodně překoupený, nyní dochází k vybírání zisků a je šance, že „bude kupovatelný“.

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Sohn následně hovořil o boomu zapáčených ETF, které poskytují znásobené zisky na akciích, ale to samé platí o ztrátách. Populární jsou také tématické ETF, které se zaměřují na konkrétní oblasti a příběhy včetně „vesmíru“. U finančních titulů nyní podle experta panuje hodně skepse, která z velké části pramení z negativních zpráv týkajících se úvěrů poskytovaných mimo trhy. Sohn ale tuto skepsi k financím vidí jako možný býčí signál dalšího vývoje. Chuť na sektory zdravotní péče „po krátkém trvání zase vyprchala“ a jde po delší dobu o „ten nejvíce frustrující sektor“. Jeho podíl na celkové kapitalizaci trhu postupně znatelně klesl a „situace je tak špatná, že lze uvažovat o tom, že už je dobrá.“ Tedy že také dojde k obratu a „normalizaci“.

Sohn rovněž tvrdí, že „kvalita jen zabírá místo v investičních portfoliích“. Nyní jsou totiž ve skupině kvalitních akcií a firem zejména ty technologické, což znamená, že kvalita vůbec nepůsobí jako něco, co by mělo diverzifikovat rizika. ETF zaměřující se na tuto oblast naopak vykazují vysokou korelaci s pohybem celého trhu. „Proč bych to potřeboval, když to dělá to samé jako celý trh? To si můžu rovnou koupit index.“

 
 

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