Čipové války mezi USA a Čínou: Huawei na domácím trhu vytlačuje Nvidii, letos cílí na poloviční podíl

Závod mezi Spojenými státy a Čínou o dominanci v oblasti umělé inteligence se stále více soustředí na hardware a výpočetní výkon. Právě zde začínají čínské firmy, v čele s Huawei, v domácím prostředí dohánět a místy i předbíhat tradiční amerického velikána Nvidii, upozornila agentura AP, která se tématem zabývala.
kdysi inkasovala v Číně nemalé tržby, nicméně americká exportní omezení, zavedená kvůli národní bezpečnosti, postupně vedla k zastavení tamních prodejů čipů včetně H200. I když se později otevřela možnost jejich omezeného vývozu, Peking mezitím výrazně vyvinul tlak na domácí výrobce, aby hledali se spoléhali na svá vlastní řešení.
Sám šéf Nvidie Jensen Huang v nedávném rozhovoru připustil, že Spojené státy přišly o svou dominantní pozici na čínském trhu s pokročilými AI čipy a že místní konkurenti mezitím vyrostli v „obry“. Připomněl, že měla před zavedením exportních kontrol v Číně zhruba 95procentní podíl na trhu a fungovala v silně konkurenčním prostředí. Zároveň ale dodal, že je nutné chránit národní bezpečnost a nezadusit vlastní technologický průmysl a exportní schopnosti.
Lídrem je Huawei
Od roku 2019, kdy USA uvalily sankce na Huawei a později výrazně omezily i přístup celé Číny k nejvýkonnějším čipům a výrobním technologiím, se čínský polovodičový sektor snaží o maximální soběstačnost. Domácí firmy investují miliardy dolarů do vlastního vývoje čipů i výrobních procesů.
A zatímco a AMD stále dominují americkému trhu a velké části světa, tak v Číně se situace rychle mění. Huawei výrazně posiluje svou pozici díky rostoucí poptávce čínských AI firem, jako je DeepSeek, které kladou důraz na výkon i nákladovou efektivitu.
Podle odhadu analytické společnosti Bernstein měla loni zhruba 40procentní podíl na čínském trhu AI čipů, přičemž Huawei byl jen mírně pozadu. Letos by se však situace měla dramaticky změnit: podíl Nvidie by mohl klesnout k jednociferným hodnotám, zatímco Huawei by se mohl přiblížit k 50 procentům.
„rozhodně výrazně ztratila půdu pod nohama vůči Huawei, který teď na domácím trhu vede," řekla pro AP Antonia Hmaidiová z Mercatorova institutu pro čínská studia, která se zaměřuje na polovodiče.
Podle některých odborníku z oboru lze nejpokročilejší komerční AI čipy od Huawei (řada Ascend 950) považovat za zhruba srovnatelné s čipem H200 od Nvidie, který je podle analytiků považovaný za jeden z nejvýkonnějších produktů amerického giganta.
„Čína nyní věří ve svou vlastní soběstačnost a schopnosti v dodávkách,“ řekl He Hui, ředitel výzkumu polovodičů ve výzkumné a poradenské firmě Omdia.
Huawei navíc loni v září oznámil nasazení výkonných AI výpočetních clusterů, které kombinují tisíce čipů podobně jako řešení západních konkurentů, přestože firma musí spoléhat výhradně na čínské polovodiče. Šéfka polovodičové divize Huawei He Ting-po nedávno uvedla, že firma našla velmi dobrá technická řešení. „Kdo v tom dokáže chodit rychleji? Huawei, nebo jiné společnosti? Neznám odpověď, myslím, že to ukáže jen čas,“ dodala.
zůstává pro Čínu klíčová
Navzdory rychlému pokroku čínských výrobců ale zůstává globální dodavatelský řetězec čipů hluboce provázaný a žádná země dnes nedokáže vyrobit nejpokročilejší AI čipy zcela samostatně. V Číně navíc stále převažuje poptávka nad nabídkou, což dokládají i přes sankce případy pašování výkonných čipů Nvidie do země.
navrhuje nejvýkonnější AI čipy na světě, jejichž výroba je závislá na EUV litografických strojích nizozemské společnosti a na výrobních kapacitách tchajwanské TSMC. Právě tyto technologie jsou pro Čínu nedostupné.
I když Huawei tedy rychle dohání náskok, v klíčových oblastech, jako je trénování nejpokročilejších AI modelů, tak čipy Nvidie stále hrají zásadní roli. Univerzity i velké technologické firmy v Číně o ně mají nadále zájem, zejména pro výzkum a vývoj, informuje AP.
Ani Huawei se ale netají ambicí prosadit své čipy také na zahraničních trzích. Společnost působí ve více než 170 zemích a její dlouhodobou strategií je nejen technologická soběstačnost, ale i export vlastních řešení. Avšak i přes poptávku v jiných zemích je potřeba dodat, že aktuální výrobní kapacita v Číně pro pokročilé čipy stále zaostává za domácí poptávkou.