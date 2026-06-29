Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Čipové války mezi USA a Čínou: Huawei na domácím trhu vytlačuje Nvidii, letos cílí na poloviční podíl

Čipové války mezi USA a Čínou: Huawei na domácím trhu vytlačuje Nvidii, letos cílí na poloviční podíl

29.06.2026 15:17
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Závod mezi Spojenými státy a Čínou o dominanci v oblasti umělé inteligence se stále více soustředí na hardware a výpočetní výkon. Právě zde začínají čínské firmy, v čele s Huawei, v domácím prostředí dohánět a místy i předbíhat tradiční amerického velikána Nvidii, upozornila agentura AP, která se tématem zabývala.

Nvidia kdysi inkasovala v Číně nemalé tržby, nicméně americká exportní omezení, zavedená kvůli národní bezpečnosti, postupně vedla k zastavení tamních prodejů čipů včetně H200. I když se později otevřela možnost jejich omezeného vývozu, Peking mezitím výrazně vyvinul tlak na domácí výrobce, aby hledali se spoléhali na svá vlastní řešení.

Sám šéf Nvidie Jensen Huang v nedávném rozhovoru připustil, že Spojené státy přišly o svou dominantní pozici na čínském trhu s pokročilými AI čipy a že místní konkurenti mezitím vyrostli v „obry“. Připomněl, že Nvidia měla před zavedením exportních kontrol v Číně zhruba 95procentní podíl na trhu a fungovala v silně konkurenčním prostředí. Zároveň ale dodal, že je nutné chránit národní bezpečnost a nezadusit vlastní technologický průmysl a exportní schopnosti.

Lídrem je Huawei

Od roku 2019, kdy USA uvalily sankce na Huawei a později výrazně omezily i přístup celé Číny k nejvýkonnějším čipům a výrobním technologiím, se čínský polovodičový sektor snaží o maximální soběstačnost. Domácí firmy investují miliardy dolarů do vlastního vývoje čipů i výrobních procesů.

A zatímco Nvidia a AMD stále dominují americkému trhu a velké části světa, tak v Číně se situace rychle mění. Huawei výrazně posiluje svou pozici díky rostoucí poptávce čínských AI firem, jako je DeepSeek, které kladou důraz na výkon i nákladovou efektivitu.

Podle odhadu analytické společnosti Bernstein měla Nvidia loni zhruba 40procentní podíl na čínském trhu AI čipů, přičemž Huawei byl jen mírně pozadu. Letos by se však situace měla dramaticky změnit: podíl Nvidie by mohl klesnout k jednociferným hodnotám, zatímco Huawei by se mohl přiblížit k 50 procentům.

Nvidia „rozhodně výrazně ztratila půdu pod nohama vůči Huawei, který teď na domácím trhu vede," řekla pro AP Antonia Hmaidiová z Mercatorova institutu pro čínská studia, která se zaměřuje na polovodiče.

Podle některých odborníku z oboru lze nejpokročilejší komerční AI čipy od Huawei (řada Ascend 950) považovat za zhruba srovnatelné s čipem H200 od Nvidie, který je podle analytiků považovaný za jeden z nejvýkonnějších produktů amerického giganta.

„Čína nyní věří ve svou vlastní soběstačnost a schopnosti v dodávkách,“ řekl He Hui, ředitel výzkumu polovodičů ve výzkumné a poradenské firmě Omdia.

Huawei navíc loni v září oznámil nasazení výkonných AI výpočetních clusterů, které kombinují tisíce čipů podobně jako řešení západních konkurentů, přestože firma musí spoléhat výhradně na čínské polovodiče. Šéfka polovodičové divize Huawei He Ting-po nedávno uvedla, že firma našla velmi dobrá technická řešení. „Kdo v tom dokáže chodit rychleji? Huawei, nebo jiné společnosti? Neznám odpověď, myslím, že to ukáže jen čas,“ dodala.

Nvidia zůstává pro Čínu klíčová

Navzdory rychlému pokroku čínských výrobců ale zůstává globální dodavatelský řetězec čipů hluboce provázaný a žádná země dnes nedokáže vyrobit nejpokročilejší AI čipy zcela samostatně. V Číně navíc stále převažuje poptávka nad nabídkou, což dokládají i přes sankce případy pašování výkonných čipů Nvidie do země.

Nvidia navrhuje nejvýkonnější AI čipy na světě, jejichž výroba je závislá na EUV litografických strojích nizozemské společnosti ASML a na výrobních kapacitách tchajwanské TSMC. Právě tyto technologie jsou pro Čínu nedostupné.

I když Huawei tedy rychle dohání náskok, v klíčových oblastech, jako je trénování nejpokročilejších AI modelů, tak čipy Nvidie stále hrají zásadní roli. Univerzity i velké technologické firmy v Číně o ně mají nadále zájem, zejména pro výzkum a vývoj, informuje AP.

Ani Huawei se ale netají ambicí prosadit své čipy také na zahraničních trzích. Společnost působí ve více než 170 zemích a její dlouhodobou strategií je nejen technologická soběstačnost, ale i export vlastních řešení. Avšak i přes poptávku v jiných zemích je potřeba dodat, že aktuální výrobní kapacita v Číně pro pokročilé čipy stále zaostává za domácí poptávkou.


Čtěte více:

Nové stroje od ASML jsou moc drahé, tvrdí TSMC a odkládá jejich nasazení
23.04.2026 15:28
Nové stroje od ASML jsou moc drahé, tvrdí TSMC a odkládá jejich nasazení
Největší světový smluvní výrobce čipů Taiwan Semiconductor Manufacturi...
Nvidia vyzývá AMD a Intel a s novým superčipem vstupuje na PC trh
01.06.2026 11:29
Nvidia vyzývá AMD a Intel a s novým superčipem vstupuje na PC trh
S dominancí na poli grafických procesorů, které napájí AI datacentra, ...
Nvidia a další ukazují, že zisková bublina je mylný koncept. Ale i tak ukazuje správným směrem
05.06.2026 17:14
Nvidia a další ukazují, že zisková bublina je mylný koncept. Ale i tak ukazuje správným směrem
Ceny akcií stojí na současných ziscích generovaných obchodovanými spol...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
29.06.2026
17:58Nový rozměr bezpečného zlatého útočiště a akcie jako reálné aktivum
16:27PODCAST Týdenní výhled: Trhy sledují data z USA a Korea sází na čipy  
15:17Čipové války mezi USA a Čínou: Huawei na domácím trhu vytlačuje Nvidii, letos cílí na poloviční podíl
14:41Rocket Lab kupuje Iridium za 8 miliard USD. Získá tak síť satelitní komunikace
12:10Vedra testují digitální infrastrukturu: datacentra čelí rostoucím klimatickým rizikům
11:48Úvod týdne je rozpačitý, ale zájem o technologie by mohl trhům pomoci  
10:32Korea si chce udržet globální náskok. Samsung a SK Hynix rozjíždějí megaprojekty za stovky miliard dolarů
8:57Rozbřesk: Co masivní propouštění ve VW může znamenat pro německou ekonomiku?
8:55J&T ARCH INVESTMENTS SICAV, a.s.: Záznam z konference pro investory
8:54ČEZ začíná řešit kroky pro ČEZ Energy, Burnham slibuje reformy a Jižní Korea zrychluje investice do čipů  
8:45J&T ARCH CONVERTIBLE SICAV, a.s.: Zápis z valné hromady konané dne 26.6.2026
6:09Nová vlna mega IPO hýbe trhy. Rychlé zařazování do indexů přináší šance i rizika
28.06.2026
9:40Víkendář: Možná se vám bude líbit červené auto víc než modré, ale pokud na auto nemáte, je barva jen hypotetické téma
27.06.2026
10:06Víkendář: Plán na zlepšení světa, nebo cvičení v environmentální diktatuře?
26.06.2026
22:00Trhy uzavřely týden bez výraznějšího pohybu  
17:15Jasný signál nerecese
16:58Bloomberg: ČEZ jedná s JP Morgan či Barclays, pro svou novou dceru zvažuje IPO
15:07Zlom na trzích: Rekordní odliv z technologických fondů naznačuje ochlazení AI boomu  
14:19NET4GAS, s.r.o.: Zveřejnění vnitřní informace
14:10Foxconn míří do Evropy s elektromobily. Spojil síly s Yulon i Poláky

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
Nebyla nalezena žádná data
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět